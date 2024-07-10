Самый безумный и уютный фильм 2024 года. Обзор «Видов доброты» с Эммой Стоун

Актёры, как всегда, великолепны.

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Фильмы Йоргоса Лантимоса всегда находятся на стыке абсурдного и всемирно признанного. Практически каждый его сюжет полон безумия, сюрреализма, тотальной провокационности. Так было и с «Лобстером», и с недавними «Бедными-несчастными».

Особенно хорошо Лантимос раскрывает гениальность актёров. Вот почему Оливия Колман получила «Оскар» за роль в «Фаворитке», а Эмма Стоун — за «Бедных-несчастных».

Недавно в мировой прокат вышли «Виды доброты». Этот фильм удивителен даже по меркам столь нестандартного режиссёра. Стоит ли его смотреть?

«Виды доброты»: информация о фильме

Название: «Виды доброты» (Kind of Kindness).

Режиссёр: Йоргос Лантимос.

Актёры: Эмма Стоун, Маргарет Куолли, Джесси Племонс и другие.

Дата выхода: 21 июня 2024 года.

Жанр: драма, комедия.

Продолжительность: 166 минут.

Страна: США, Великобритания, Ирландия.

«Виды доброты» где смотреть?

Фильм крутят только в зарубежных кинотеатрах. В России нет даже неофициальных показов. В цифре «Виды доброты» выйдут ориентировочно в августе.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Три безумные истории вместо одной

«Виды доброты» только притворяются обычным фильмом. На деле это антология в духе «Чёрного зеркала», смонтированная под кинотеатральный прокат. За 166 минут зритель оценит три самостоятельные истории, которые если и связаны, то совсем уж тонкими нитями — например, темами убийства в первой арке и возрождения в третьей. В главных ролях в каждой серии одни и те же актёры, только их персонажи меняются.

Тон задаёт первая история. Представьте Роберта, мужчину средних лет, который полностью передал контроль над жизнью другому человеку. Его босс решает, во сколько вставать, чем завтракать, какую книгу читать, сбросить или набрать вес, заняться любовью или лечь спать. Нет ни одного решения, которое герой принимает самостоятельно.

Звучит ужасно, но плюсы у такой жизни тоже есть. Роберт избавлен от любой ответственности, а все его потребности закрыты — есть хороший дом, модная машина, любящая жена. Но как быть, если после 10 лет службы просьбы станут безумными? Что если босс потребует подстроить аварию и сильно навредить кому-то? Быть может, даже убить?

У героя есть рамки, поэтому он отказывается от задания и лишается поддержки. Тут и выясняется, что принимать самостоятельные решения Роберт давно разучился. Даже выбор вина в баре для него становится мукой — чего уж говорить о знакомствах с девушками и поиске работы. И как быть человеку, который не умеет жить? Естественно, Лантимос даст ужасный ответ.

Вторая история посвящена сходящему с ума мужчине, жена которого занималась исследованиями и потерялась где-то посреди океана. Спустя месяцы девушку всё же спасают, вот только муж уверен: её подменили. Третья рассказывает о сектантах, разыскивающих избранную девицу, будущего лидера религиозной общины.

Каждый сюжет полон шокирующей драмы, сюжетных поворотов и сумасшествия, выкрученного на максимум. Тут и собаки за рулём автомобиля, фанатики, определяющие духовность человека облизыванием, вычурные танцы после похищения человека — это лишь самые незначительные примеры. Именно они добавляют «Видам доброты» смелости и притягательности. Если бы сюжеты фокусировались на технологиях, стали бы большими хитами в рамках «Чёрного зеркала».

Минус в том, что зритель должен быть готов к нескольким самостоятельным историям вместо одной большой. Ранее Лантимос не проворачивал таких фокусов, да и трейлеры не раскрывали сути новинки. Но делает ли раздробленность фильм плохим? Нет. Быть может, аркам не хватает глубины, однако каждая из них завораживает, сбивает с толку, приносит в разы больше эмоций, чем типичные голливудские блокбастеры.

Лантимос выжимает из актёров максимум

Актёры в каждой истории одни и те же, но образы всегда разные. В первой Эмма Стоун кажется обычной миловидной девицей, пусть и с большим секретом. Во второй перед нами отчаявшаяся дама, готовая на любое самопожертвование, чтобы вернуть свою жизнь. В третьей — надломленная хищница, способная на похищение или даже убийство.

В каждом образе у Эммы Стоун свой звёздный час. Она умело притворяется невинной бедняжкой, талантливо сходит с ума или выдаёт тот самый импровизированный танец, который с первого трейлера стал мемом. В итоге следить за ней дико приятно.

Другие актёры не отстают. Уиллем Дефо кажется самым милым мерзавцем на свете, Маргарет Куолли влюбляет при каждом появлении, а Джесси Племонс доказывает: он один из самых талантливых актёров современности. Посмотреть «Виды доброты» стоит как минимум ради каста.

«Виды доброты»: стоит ли смотреть?

Лантимос снова выпустил кино не для всех: безумное, непонятное, сюрреалистичное. Вот только снято всё настолько качественно, что «Видам доброты» стоит дать шанс — даже если раньше сторонились авторского кино.

Оценка «Видов доброты» — 8 из 10.

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Каждый сюжет завораживает.

Много запоминающихся моментов.

Весь каст блистает.

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