Трейлер «Гладиатора 2» задизлайкали на YouTube — всё дело в рэп-песне
9 июля вышел дебютный трейлер «Гладиатора 2» — продолжения культового фильма с Расселом Кроу, получившего пять «Оскаров». Фильм расскажет историю гладиатора Луция, которого сыграл ирландский актёр Пол Мескаль.
Спустя два дня ролик продолжает занимать первое место в трендах, собрав уже более 12 млн просмотров. Однако с точки зрения приёма от пользователей трейлер не так впечатляет: сейчас у видео 111 тысяч лайков и 182 тысячи дизлайков. В комментариях зрители отмечают, что ролик выглядит отлично, однако рэп-композиция певца Jay-Z совершенно не подходит историческому фильму.
Что пишут зрители о трейлере «Гладиатора 2»
- «Продюсеры: "у нас есть Дэнзел Вашингтон, давайте добавим туда рэп-песню, чтобы подчеркнуть особенности Римской империи".»
- «Ужасный выбор музыки. Вы показали слишком много. Ужасный выбор музыки.»
- «Мы прошли путь от Ханса Циммера до чёртовой музыки из Spotify.»
- «Помню, моя бабушка говорила мне: «Забудь, что тебе говорят в школе, Колизей построен специально под акустику для рэп-концертов».»
- «Атмосфера, которую они создали в этом трейлере, совершенно не соответствует эмоциям первого фильма.»
- «Того, кто вставил эту песню в трейлер, нужно отправить на арену со львами.»
Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США.