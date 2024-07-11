9 июля вышел дебютный трейлер «Гладиатора 2» — продолжения культового фильма с Расселом Кроу, получившего пять «Оскаров». Фильм расскажет историю гладиатора Луция, которого сыграл ирландский актёр Пол Мескаль.

Спустя два дня ролик продолжает занимать первое место в трендах, собрав уже более 12 млн просмотров. Однако с точки зрения приёма от пользователей трейлер не так впечатляет: сейчас у видео 111 тысяч лайков и 182 тысячи дизлайков. В комментариях зрители отмечают, что ролик выглядит отлично, однако рэп-композиция певца Jay-Z совершенно не подходит историческому фильму.

Что пишут зрители о трейлере «Гладиатора 2»

«Продюсеры: "у нас есть Дэнзел Вашингтон, давайте добавим туда рэп-песню, чтобы подчеркнуть особенности Римской империи".»

«Ужасный выбор музыки. Вы показали слишком много. Ужасный выбор музыки.»

«Мы прошли путь от Ханса Циммера до чёртовой музыки из Spotify.»

«Помню, моя бабушка говорила мне: «Забудь, что тебе говорят в школе, Колизей построен специально под акустику для рэп-концертов».»

«Атмосфера, которую они создали в этом трейлере, совершенно не соответствует эмоциям первого фильма.»

«Того, кто вставил эту песню в трейлер, нужно отправить на арену со львами.»

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США.