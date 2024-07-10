Сериал "Тайны Карениной" ответит на вопрос, кто виноват в гибели Анны
Шестисерийный документально-игровой проект "Тайны Карениной", в основу которого легла книга-бестселлер Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной", выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и Wink уже 17 июля. Павел Басинский написал сценарий в соавторстве с Еленой Исаевой и редактором Анной Шинкарецкой. Также Басинский - соведущий и эксперт проекта. А еще одна ведущая - праправнучка писателя Фекла Толстая.
Документальный сериал построен в необычной форме. В нем известные актеры проходят кастинг на главные роли в будущий фильм об Анне Карениной. И одновременно раскрывается судьба каждого из ведущих персонажей романа. Зрители сериала пройдут шаг за шагом все загадочные обстоятельства жизни героини: от начала брака с Карениным и знакомства с Вронским до страшной смерти под поездом на станции Обираловка.
Хронологически прослеживаются судьбы всех важных героев романа и их роли в судьбе Анны - в истории ее измены мужу и самоубийства.
Проходя кастинг и готовясь к роли, актеры погружаются в исследование судеб прототипов и пытаются ответить на вопрос, кто из героев романа виноват в самоубийстве Анны и почему персонажи настолько современны и близки нам.
Помимо актеров в кадре находится и съемочная группа: художники, гримеры, костюмеры. В конце каждой серии нейросеть визуализирует портреты, соединяя прототипов и актеров, участвующих в кастинге.
В съемках приняли участие Евгений Сангаджиев, он играет режиссера, Сергей Гармаш, Егор Дружинин, Алла Сигалова, Роман Евдокимов и другие. Режиссер сериала Иван Юдин, шоураннер - Анастасия Корецкая, креативный продюсер и автор идеи - Анна Колчина.
Прямая речь
"Наш сериал - эксперимент. Давайте представим: какой была бы идеальная экранизация романа? Каких актеров бы отобрал писатель? Известно, что Толстой не выдумал героев из головы. В романе собраны портреты родственников, друзей, знакомых и соседей Льва Николаевича. Именно их истории он объединил в главных героях "Карениной". Мы пригласим артистов, максимально похожих на прототипы внешне, и посмотрим, как каждый из них поймет своего героя. Одновременно мы попробуем ответить на вопрос - почему роман продолжают экранизировать? На наш взгляд, потому что мы все пытаемся ответить на вечный вопрос: "Как мы любим?" - говорит режиссер Иван Юдин. "У многих представление о романе возникает из разного рода киноверсий. Поэтому мне показалось, что важно рассказать об обстоятельствах написания одного из главных европейских романов. О том, какие события и люди повлияли на Льва Толстого, в каких исторических реалиях работал писатель и как в произведении отразились общественные законы и нравы ушедшей эпохи", - подчеркнул автор книги "Подлинная история Анны Карениной" Павел Басинский.