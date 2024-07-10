Сериал «Тайны Карениной» ответит на вопрос, кто виноват в гибели Анны

Шестисерийный документально-игровой проект "Тайны Карениной", в основу которого легла книга-бестселлер Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной", выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и Wink уже 17 июля. Павел Басинский написал сценарий в соавторстве с Еленой Исаевой и редактором Анной Шинкарецкой. Также Басинский - соведущий и эксперт проекта. А еще одна ведущая - праправнучка писателя Фекла Толстая.

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Документальный сериал построен в необычной форме. В нем известные актеры проходят кастинг на главные роли в будущий фильм об Анне Карениной. И одновременно раскрывается судьба каждого из ведущих персонажей романа. Зрители сериала пройдут шаг за шагом все загадочные обстоятельства жизни героини: от начала брака с Карениным и знакомства с Вронским до страшной смерти под поездом на станции Обираловка.

Хронологически прослеживаются судьбы всех важных героев романа и их роли в судьбе Анны - в истории ее измены мужу и самоубийства.

Проходя кастинг и готовясь к роли, актеры погружаются в исследование судеб прототипов и пытаются ответить на вопрос, кто из героев романа виноват в самоубийстве Анны и почему персонажи настолько современны и близки нам.

Помимо актеров в кадре находится и съемочная группа: художники, гримеры, костюмеры. В конце каждой серии нейросеть визуализирует портреты, соединяя прототипов и актеров, участвующих в кастинге.

В съемках приняли участие Евгений Сангаджиев, он играет режиссера, Сергей Гармаш, Егор Дружинин, Алла Сигалова, Роман Евдокимов и другие. Режиссер сериала Иван Юдин, шоураннер - Анастасия Корецкая, креативный продюсер и автор идеи - Анна Колчина.

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