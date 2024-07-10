Не вошедшие в сериал "Тайны Карениной" материалы можно увидеть на выставке

В Санкт-Петербурге, в картинном зале Витебского вокзала, открылась выставка "Тайны Карениной", приуроченная к выходу одноименного сериала. Экспозиция представляет новый взгляд на самый экранизированный роман Льва Толстого, а также позволяет гостям приблизиться к персонажам, понаблюдать за ними, оставаясь незамеченными.

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"Экспозиция не случайно разместилась в пространстве Витебского вокзала. Старейший из сохранившихся в России, он сам по себе - живой артефакт эпохи, в которой разворачивались события произведения. Вокзал занимает ключевое место в романе: он и отправная точка истории, и метафора множества путей. Выбор дороги - поворотный для судеб героев, открывающий новую сюжетную линию. Выставка визуально объединяет сцены бала и вокзала, где происходит завязка отношений Анны и Вронского. А торжественная архитектура и интерьеры Витебского вокзала помогают воображению представить миры персонажей Толстого", - рассказала куратор выставки Нина Гомиашвили.



Она также произнесла на открытии слова, что выставка, по сути, про всех нас.

Открывает экспозицию текстильная скульптура Льва Николаевича Толстого, созданная Ириной Кориной - лауреатом премий в области современного искусства "Соратник" и "Инновация". В центре выставки расположена инсталляция с чемоданами, которые раскрывают главных персонажей романа и отражают их характеры. В создании арт-объектов приняли участие современные художники и авторы. На выставке работает аудиогид, прослушав который, можно узнать все подробности замысла и работы. И это не просто экскурсия, а целый аудиоспектакль.

В экспозиции представлены и исторические костюмы из собрания Киностудии им. Горького, "Мосфильма" и российских коллекционеров, а также уникальные пленочные кадры, сделанные фотографом Александрой Дружининой. В пространстве выставки транслируются не вошедшие в сериал интервью Егора Дружинина, Сергея Гармаша, Дмитрия Андреева и Джона Шемякина, записанные в рамках сериала. А еще гости увидят картину художника Юрия Шабельникова "Конец фильма" (из коллекции Фонда Ruarts), в которой он исследует зрительский опыт в кино ХХ века.