Сэм Рэйми снимет хоррор «Пришлите помощь» в духе «Мизери» и «Изгоя»

По данным издания Deadline, Сэм Рэйми, известный по трилогии «Человек-паук» и «Зловещим мертвецам», снимет хоррор «Пришлите помощь» для кинокомпании 20th Century Studios.

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Согласно источникам издания, фильм ещё не получил официального одобрения студии, но описывается как хоррор-триллер, действие которого разворачивается на острове. Сюжет будет чем-то схож на картину «Мизери» Роба Райнера и ленту «Изгой» Роберта Земекиса.

Фильм основан на оригинальном сценарии Дэмиана Шеннона и Марка Свифта («Спасатели Малибу»). Рэйми будет продюсировать вместе с Зейнаб Азизи в компании Raimi Productions, и нам сказали, что фильм, как ожидается, выйдет в прокат.