Во дворах краснодарских домов снова показывают кино под открытым небом

В столице Кубани теперь снова можно увидеть фильм в буквальном смысле рядом со своим домом. Местные власти возобновили реализацию проекта "Кино нашего двора". Это бесплатные кинопоказы для всех желающих, которые проходят каждую неделю на открытых площадках во дворах разных жилых районов города. Корреспондент "РГ" отправился на один из этих сеансов.

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Когда я в минувшую субботу вечером оказался в окруженном многоэтажками дворе на улице Генерала Трошева в Восточно-Кругликовском микрорайоне, местные жители уже вовсю готовились к непривычному для большинства мероприятию. Многие принесли с собой коврики и покрывальца: большой натянутый экран был установлен на краю покрытой травой поляны. Причем организаторы, как потом выяснилось, еще днем почистили ее, убрав даже крохотные веточки.

"Чтобы никто не поцарапался, если решит босиком пройтись", - пояснили представители организатора акции - "Центра событий Краснодара" при муниципальном управлении по делам молодежи.

Зрители принесли с собой коврики и покрывальца, а на краю поляны был установлен большой экран



Некоторые будущие кинозрители, забив себе удобное место, убегали домой, чтобы принести садовые стульчики и запастись едой. Поэтому вскоре в кинотеатре на свежем воздухе появилось немалое количество термосов с чаем или кофе, а еще - с холодным компотом.

За небольшой лесополосой, невдалеке, кто-то устроил пикник и делал шашлыки, аромат которых окутал поляну и многоэтажки. В общем, мероприятие явно получалось неординарным.

Детвора, примостившаяся рядом с родителями, понятно, устроила шумное веселье (однако как только кино началось, над поляной повисла тишина).

Открылся сеанс по уже сложившейся на всех кинопоказах традиции выступлением талантливых молодых краснодарских исполнителей. Сегодня на импровизированную сцену вышла участница Всероссийского вокального конкурса "Звезда" Анастасия Жовнер. Она исполнила популярные песни, а также представила свои авторские композиции. После небольшого концерта (многие зрители его дружно снимали на свои гаджеты) к ней подошли подростки: одни за автографом, другие для селфи.

После громких аплодисментов наконец наступило время главного события этого вечера. Взгляды всех зрителей - их собралось более полутора сотен - устремились на белое полотно, которое удерживает сборная железная конструкция. Потом стали искать, где же поставили кинопроектор: из него вот-вот должны были проецироваться на экран кадры снятого по сценарию знаменитого Александра Адабашьяна художественного фильма "Катя-Катя" режиссера Анны Чернаковой.

И вот на огороженной специальной конструкцией площадке (никто не должен мешать работе современных киномехаников) вспыхнул свет, и на экране появились первые кадры трогательной мелодрамы. Она состоит из двух частей: действие разворачивается в прошлом и настоящем. Весной 1942 года московская школьница Катя переписывается с неизвестным ей курсантом военно-морского училища Костей. Его эшелон при отправке на фронт должен проехать через Москву, и у них есть шанс увидеться...

Вторая часть - уже наши дни. Та же жительница столицы Катя, 14-летняя пианистка, необъяснимым образом идет по следам истории Кати и Кости, живших в "сороковых роковых". В фильме переплетаются две эпохи: Великая Отечественная война и современность.

Отмечу, что зрители смотрели фильм буквально на одном дыхании и в полной тишине. При этом никто не курил и тем более не распивал спиртного.

Жительница одного из соседних домов по имени Татьяна говорит, что приходит на открытую площадку возле своего дома уже второй раз.

- В прошлом году также с дочкой была, она еще в коляске сидела, а сейчас подросла и с интересом наблюдала за происходящим, погрузилась в теплую атмосферу, которая нас здесь окружает, - поясняет она. - Здесь очень теплая обстанов- ка - вокруг много детей, подростков и взрослых, все общаются, знакомятся. С удовольствием смотрим фильмы и слушаем музыку. - Такие показы проходят в городе по пятницам и субботам, - рассказывает главный специалист "Центра событий Краснодара" Мария Каткова. - Мы их организовываем на разных площадках в городских микрорайонах краевой столицы. Как правило, сезон вечерних кинопоказов длится все лето. Основная задача нынешнего летнего киномарафона - дать возможность краснодарцам хорошо отдохнуть и с пользой провести время, не выезжая из города. Единственное, о чем мы просим наших земляков - принести с собой пледы, коврики или стульчики, а также средства от комаров. Все же это вечерний показ. Кстати, в следующем году нашему проекту исполнится 15 лет. Узнать о месте показа фильмов можно через соцсети.



На Кубани наступил самый жаркий месяц лета - июль, и желающих сменить душную квартиру на вечерний закат и послушать живую музыку не убавляется. К тому же многие зрители с ностальгией вспоминают летние кинотеатры, которые были, наверное, в каждом населенном пункте страны. Они признаются, что кино под открытым небом напоминает им о детстве.

Кстати

Когда, где и какие фильмы будут показывать - можно узнать на официальной странице управления по делам молодежи Краснодара в социальной сети "ВКонтакте" и в аккаунте "Центра событий Краснодара" (vk.com/centr_krd).