Фильм «Вера» о маме главного героя из «Вам и не снилось» выйдет в прокат в сентябре

Полнометражный фильм "Вера" режиссера Иры Волковой о матери главного героя повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось" выйдет в российский прокат 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе продюсерского центра Киностудии имени М. Горького.

© Кадр из фильма

"Компания "Атмосфера кино" выпустит фильм в прокат 12 сентября", - говорится в сообщении.



Сюжет основан на повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось" (до печати в журнале "Юность" книга называлась "Роман и Юлька"), однако на этот раз в центре не 15-летние влюбленные Рома и Юлька, а мать главного героя Вера. Героиня в исполнении Виктории Толстогановой сталкивается с тем, что в соседний дом переезжает первая любовь ее супруга - красавица Людмила с дочерью Юлей, в которую некстати для Веры влюбляется ее сын.

В начале 1980-х годов в СССР вышла одноименная экранизация повести Щербаковой, режиссером которой стал Илья Фрэз. Картина получила второй приз жюри на Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе и была признана лучшим фильмом 1981 года по опросу читателей журнала "Советский экран". В книге героев звали Роман и Юля по аналогии с Ромео и Джульеттой, однако по требованию цензуры имя героини поменяли на Катю. В фильме снялись Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, Ирина Мирошниченко. Веру в том фильме сыграла Лидия Федосеева-Шукшина.

"Наша интерпретация знаменитой повести выходит в прокат в символическую дату. 45 лет назад именно в сентябрьском номере журнала "Юность" была впервые опубликована повесть "Вам и не снилось". Юбилей празднуется и со дня рождения режиссера первой экранизации, Ильи Фрэза - 2 сентября ему исполнилось бы 115 лет. В начале учебного года завязывается сама история, на которую мы решили посмотреть совсем с другой точки зрения. Уверена, зрители оценят новый взгляд сценаристки Ярославы Пулинович и режиссера Иры Волковой, а также бесподобную игру Виктории Толстогановой", - рассказала генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.



Премьерный показ картины состоялся 4 декабря на фестивале российского авторского кино "Зимний".