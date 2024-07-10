Dava снялся в сериале о бывшей стриптизерше

Сериал «Мокрые майки» о судьбе 30-летней стриптизерши вышел в свет. Напомним, одну из ролей в нем исполнил новосибирский блогер и певец Dava.

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Главная героиня сериала Мара (актриса Мария Горбань) решила заняться бизнесом. И попросила своего спонсора дать в управление модный салон красоты, но вместо него получает старую автомойку на окраине города. Пытаясь спасти «предприятие» от банкротства, бывшая стриптизерша использует свой жизненный опыт и привлекает к работе подруг.

Режиссером проекта выступил Денис Гуляр. В проекте также приняли участие Ирина Темичева, Алена Хмельницкая, Маруся Климова и Диана Кафф. Какую роль исполнил Dava — неизвестно: блогер комментариев по данному поводу в соцсетях не оставлял.

Добавим, что посмотреть «Мокрые майки» можно на платформе PREMIER.