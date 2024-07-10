В Екатеринбурге откроют аккредитацию на кинофестиваль "Одна шестая"

Аккредитация на международный кинофестиваль "Одна шестая", который пройдет в Екатеринбурге 2 - 7 августа откроется с 10 июля. Об этом сообщил на форуме регионального кино "Новый вектор", проходящем в курортном Светлогорске под Калининградом, директор по развитию АО "Свердловская киностудия", президент Международного кинофестиваля "Одна шестая" Евгений Григорьев.

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"Завтра [10 июля] открывается аккредитация на фестиваль "Одна шестая", - сказал Григорьев.



Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента "Одна шестая" пройдет в этом году в Екатеринбурге в третий раз. На нем зрители бесплатно смогут увидеть более 30 фильмов российских и зарубежных авторов. Состоятся показы конкурсной и внеконкурсной программы одновременно в нескольких кинотеатрах города, встречи с актерами и публичные лекции о кино.

Кинофестиваль дебютного полнометражного игрового и документального кино "Одна шестая" - единственный в Евразии. Впервые он прошел в августе 2022 года, за шесть дней работы принял более 3 тыс. гостей. В конкурсную и внеконкурсную программу тогда вошли 30 игровых и неигровых фильмов из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран. Были вручены 10 фестивальных наград.

Форум "Новый вектор"

Форум "Новый вектор" проходит в Светлогорске с 8 по 10 июля. Это единственная отечественная отраслевая площадка, на которой одновременно собираются представители кинокомиссий, действующих в регионах, федеральные эксперты, региональные продюсеры и режиссеры. В работе форума принимают участие порядка 200 делегатов из более чем 30 регионов РФ.

В рамках деловой программы кинофорума в Светлогорске проходит Конференция кинокомиссий России, на которой обсуждаются современные проблемы и вопросы развития регионального отечественного кинематографа.

Форум "Новый вектор" организован Фондом поддержки регионального кинематографа, АНО "Фестивальная дирекция", при поддержке правительства Калининградской области, Президентского фонда культурных инициатив, Союза кинематографистов России и Министерства культуры РФ.