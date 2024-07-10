20 лучших фильмов первой половины 2024 года от Metacritic

Агрегатор Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых фильмов первой половины 2024 года. В список вошли лучшие картины, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

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Абсолютным лидером топа оказалась румынская драма «Не ждите слишком многого от конца света» режиссёра Раду Жуде — журналисты оценили её на 95 баллов из 100. На втором месте оказалась вьетнамская драма «Внутри жёлтого кокона» (94 балла), а замкнула тройку бельгийская картина «Здесь» (93 балла").

Из более популярных фильмов в 20-ку также вошли «Претенденты» с Зендеей, «Я не киллер» с Гленом Пауэллом, и «Я видел свечение телевизора» с Джастисом Смитом.

Лучшие фильмы первой половины 2024 года от Metacritic