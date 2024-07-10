20 лучших фильмов первой половины 2024 года от Metacritic
Агрегатор Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых фильмов первой половины 2024 года. В список вошли лучшие картины, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.
Абсолютным лидером топа оказалась румынская драма «Не ждите слишком многого от конца света» режиссёра Раду Жуде — журналисты оценили её на 95 баллов из 100. На втором месте оказалась вьетнамская драма «Внутри жёлтого кокона» (94 балла), а замкнула тройку бельгийская картина «Здесь» (93 балла").
Из более популярных фильмов в 20-ку также вошли «Претенденты» с Зендеей, «Я не киллер» с Гленом Пауэллом, и «Я видел свечение телевизора» с Джастисом Смитом.
Лучшие фильмы первой половины 2024 года от Metacritic
- «Не ждите слишком многого от конца света» — 95/100.
- «Внутри жёлтого кокона» — 94/100.
- «Здесь» — 93/100.
- «Рюити Сакамото. Опус» — 91/100.
- «Тотем» — 91/100.
- «Зелёная граница» — 91/100.
- «Химера» — 91/100.
- «Портреты призраков» — 88/100.
- «О сухой траве» — 87/100.
- «Планета Джанет» — 85/100.
- «Я видел свечение телевизора» — 84/100.
- «Цыплёнок для Линды!» — 84/100.
- «Земные стихии» — 83/100.
- «Зло не существует» — 83/100.
- «Призрачный свет» — 83/100.
- «Если Бог даст сына» — 83/100.
- «Я не киллер» — 82/100.
- «Претенденты» — 82/100.
- «Аиша» — 81/100.
- «До мозга костей» — 81/100.