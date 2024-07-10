Кинорежиссер Елена Елагина рассказала о своих работах

Закрытая премьера картины Елены Елагиной "Унция жизни" состоялась 4 июля. Фильм, снятый на личные средства режиссёра, первыми увидели те, кто поддержал проект на этапе его реализации. Елена рассказала INC-News о том, что вдохновило её на создание картины, в основе сюжета которой лежат судьбы реальных женщин и поделилась ощущениями от внезапного прихода в мир кино.

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— Елена, Вы пришли в режиссуру, будучи уже взрослым, состоявшимся человеком. Расскажите, что подтолкнуло Вас к освоению новой профессии? Сложно ли было менять сферу деятельности?

— Решение стать режиссером пришло уже в зрелом возрасте, в 35 лет, именно тогда я ощутила на себе кризис среднего возраста. Я посмотрела один итальянский фильм и осознала, что давно не чувствовала себя молодой, беззаботной и влюбленной, мне казалось, что все лучшее со мной уже было. И вот, спустя месяц рефлексии я поняла, что я хочу. Я хочу снимать кино. В тот же момент я отправилась искать варианты, где получить образование, нашла, и через месяц я уже была зачислена.



— Вы учились на режиссёра игрового кино. Чем Вас привлекает эта разновидность кинематографа?

— Меня интересует только игровое кино, я люблю создавать новую реальность, но с документальной точностью. Меня вдохновляет возможность создавать персонажей, создавать для них обстоятельства, ситуации, экспериментировать, наблюдать, исследовать проблематику, проживать этот мир как свой собственный. Давать возможность зрителю прожить этот опыт, получить эстетическое, чувственное и интеллектуальное удовольствие.



— В одном из интервью режиссёр и актёр Владимир Грамматиков сказал, что люди, создающие кино, должны быть ещё и психологами, имея в виду необходимое для обеих профессий умение разбираться в тонкостях человеческой души. А что ещё, на Ваш взгляд, «роднит» психолога и режиссёра?

— Наблюдательность. Способность считывать невербальные и паравербальные признаки. Широкий взгляд, когда видишь ситуацию нейтрально, как бы издалека и со стороны. Понимание психотипов личности, сценариев, травм. Все это помогает в работе над фильмом.



— Ваш новый фильм «Унция жизни» основанный на историях реальных женщин, содержит месседж «Научись замечать себя, свои желания». Неужели в наше время, когда люди всюду говорят и пишут о личных границах, «внутреннем ребёнке», необходимости учитывать свои желания и потребности, всё ещё так остро стоит проблема неумения выбирать себя?

— У современных молодых людей такой проблемы уже нет, а вот поколение женщин 35 лет и старше выросли в то время, когда ставить себя на первое место считалось неправильным, это осуждалось и порицалось. И во многих семьях так остается и по сей день. Поколение наших родителей давят на своих взрослых детей. А взрослые дети все еще не прошли сепарацию от своих родителей, хотя могут жить даже в другой стране. Поколение 80-х — частые клиенты психологов, где основные запросы — это детские травмы, как следствие высокая самокритичность к себе, нелюбовь, «я недостаточно хорош» и так далее. К сожалению, в то время, когда росли мы, нас не жаловали похвалой. Отсюда вечная гонка стать лучше, страх ошибки, неудачи. В общем, полный набор.



— Планируете ли Вы и в дальнейшем превращать ситуации из жизни Ваших клиентов в киносюжеты? Или это разовый опыт?

— Я весь свой опыт использую — всё, что я услышала, всё, что происходит со мной лично — так или иначе отражается на мне и идет в работу. Безусловно, то, что получается на выходе, является чистой выдумкой, но на основе реального опыта, поэтому информация клиентов строго конфиденциальна. Кстати, как это ни удивительно, большинство историй и запросов похожи, поэтому людям может казаться, что есть сходство с экранной историей. В этом и смысл, так как истории и персонажи становятся архетипичными, и от этого понятными каждому.



— Все Ваши картины завершаются на позитивной ноте. Так совпало или Вы целенаправленно создаёте истории с хэппи-эндом? Будут ли в будущих работах исключения в виде открытого или однозначно печального финала?