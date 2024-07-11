Топ-10 новых российских сериалов

С каждым годом российские сериалы становятся лучше и разнообразнее. Основываясь на родном материале, они поднимают проблемы мирового масштаба, но с русской душой, не забывая о прошлом и смело глядя в будущее.

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«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сюжет драмы основан на реальном криминальном феномене, сформировавшемся в столице Татарстана в конце 1980-х. Роберт Гараев написал о событиях тех лет книгу, экранизированную сценаристом Андреем Золотаревым и режиссером Жорой Крыжовниковым. На первый план в этой захватывающей истории выведены подростковые группировки.

В сериале откровенно показаны основные проблемы уставшего и разочарованного советского общества времен перестройки — от потерянных детей до растерянных родителей. Они не были готовы к свободе, которую дал им Горбачев. Когда органы правопорядка перестали контролировать ситуацию в стране, насилие захватило улицы городов. Но создатели «Слова пацана» не стали романтизировать членов криминальных группировок, а показали их реальную жестокость.

Жора Крыжовников собрал блестящий актерский состав. Он зажег новые звезды и раскрыл неожиданные грани таланта известных артистов.

«Фишер»

СССР находится на грани распада. Перестройка в стране завершилась хаосом. В это непростое время в Подмосковье орудует маньяк.

«Фишер» — история о зле, которое породили жестокость, невнимательность, бездушность и безучастие людей. В сериале правдоподобно изображена серо-буро-малиновая действительность поздних перестроечных времен в стране. Повсюду царят упадок и безысходность.

«Фишер» — настоящий бенефис главной российской кинозвезды 2023 года Ивана Янковского. Он также снялся в «Слове пацана» и «Плейлисте волонтера», о котором пойдет речь далее. В «Фишере» раскрылся драматический талант Александры Бортич, которая в этом сериале сыграла одну из своих лучших ролей.

«Волшебный участок»

Русское сказочное фэнтези о бывшем спецназовце Лехе в исполнении Николая Наумова, который спивался, но когда узнал о неизлечимой болезни сестры — взял себя в руки. Теперь он живет с племянницей Василисой (блестящая роль юной Евы Смирновой) и работает в непростом московском полицейском участке. Сказочные существа нарушают порядок в городе. Леха с коллегами занимается их поимкой.

Увлекательное городское фэнтези создали сценарист Александр Носков и режиссер Степан Гордеев. Сериал переполнен нетривиальными персонажами и талантливо внедренными в современную действительность сказочными героями. Создатели проекта поговорили со зрителями на важные темы с помощью волшебства.

«Король и Шут»

Действие сериала разворачивается в двух измерениях. В одном из них зрители наблюдают за жизнью панков Андрея Князева и Михаила Горшенева в исполнении Влада Коноплева и Константина Плотникова. Вторая история — это путешествие по песенной сказочной вселенной, созданной группой «Король и Шут». Князь и Горшок отправляются за принцессой, которой угрожает злой колдун.

Режиссер Рустам Мосафир порадовал зрителей лихим панк-мюзиклом, в котором есть и несчастная любовь, и наркотическая зависимость, и присущий Горшку фатализм.

«Плейлист волонтера»

Поисковый отряд спасает людей, попавших в беду. Волонтеры днем и ночью бродят по городским заброшенным стройкам и густым лесам, чтобы спасти незнакомцев и разобраться с собственными внутренними проблемами. Бескорыстное совершение добрых поступков — еще один шаг к наполнению нашего мира светом.

Оператору Илье Авербаху удалось создать особую атмосферу с помощью пасмурного визуального ряда. Сюжет сериала разворачивается в полусумраке.

Поражает аскетичная игра Ивана Янковского. Его персонаж – герой нашего времени. От молодого забулдыги ушла жена. Его уволили с работы. В поисковом отряде он нашел свою любовь и смысл жизни.

«Сны Алисы»

Главной героиней завораживающего мистического триллера стала старшеклассница Алиса из небольшого северного городка, расположенного рядом с секретным военным объектом. Девушка не может справиться со своими многочисленными проблемами. Над ней издеваются одноклассники. Алиса видит кошмарные сны о будущем, которые сбываются. В сновидениях ее навещают мертвецы.

Режиссеру Андрею Джунковскому удалось снять таинственное, мистическое кино, которое критики сравнивают с культовыми сериалами «Тьма», «Очень странные дела» и «Твин Пикс».

«Кибердеревня»

Фантастическая комедия о березках на поверхности Марса, Черкизовском рынке в условиях Сатурна и межгалактическом плацкарте. Герои межпланетного роуд-муви — заклятые друзья фермер Николай и корпоративный менеджер Барагозин, который неожиданно стал роботом, получив второй шанс на исправление. Хоть повсюду веет космическим холодом, но человеческая доброта согревает душу.

Сергей Васильев в своем экспериментальном сериале рассказал о насущных проблемах человечества в окружении роботов и космических станций. «Кибердеревня» — это советское кино с компьютерной графикой, талантливое соединение хай-тека с чистым российским лоулайфом, хулиганская сатира в фантастической обертке.

«Библиотекарь»

Действие фэнтези-триллера разворачивается в 1990-х годах. Актер-неудачник Алексей узнал о том, что его отец был убит. В родном городе родителя, давно бросившего семью, противостоят библиотеки, которые на самом деле являются тайными организациями. Им нужны книги, написанные советским литератором Дмитрием Громовым. У каждой из них есть особая сила. Всем нужна главная Книга Смысла, ради владения которой члены читален готовы убивать друг друга.

Режиссер Игорь Твердохлебов создает новую российскую фэнтези-вселенную. Главным библиотекарем он выбрал Никиту Ефремова, который после Ивана Янковского, пожалуй, второй самый перспективный актер из нынешнего молодого поколения.

«Цербер»

В мрачном историческом детективе Владимира Щеголькова рассказывается о событиях, произошедших в заснеженной Северной столице после восстания декабристов. Жертвами неизвестного серийного убийцы становятся доносители, раскрывшие заговор первых российских революционеров.

«Цербер» — ироничный детектив в исторических декорациях с блестящими актерскими работами Сергея Марина, Веры Колесниковой, Кирилла Кяро, Александра Горбатова и загримированного до неузнаваемости Тимофея Трибунцева, который гениально играет московского сыщика.

«Папины дочки. Новые»

Культовый сериал в немного измененном формате вернулся на экраны. Почти все Васнецовы снова в сборе, но теперь на первый план выведен Веник, который стал мужем Даши. Во время очередной годовщины бракосочетания молодая многодетная мама решила бросить семью. Забота о дочках ложится на Веника, который испытывает стресс от свалившихся на его голову новых обязанностей, повышенных нагрузок и многочисленных родственников.

Зрители встретились с повзрослевшими главными героинями оригинального сериала, создатели которого бережно отнеслись к формировавшимся годами добрым традициям «Папиных дочек», дополнив их современными трендами и проблемами. Сериал не стал скучным или затянутым. Действие разворачивается динамично, а сюжет держит зрителей в тонусе.