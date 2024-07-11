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Топ-10 новых российских сериалов

С каждым годом российские сериалы становятся лучше и разнообразнее. Основываясь на родном материале, они поднимают проблемы мирового масштаба, но с русской душой, не забывая о прошлом и смело глядя в будущее.

Топ-10 новых российских сериалов
© кадр из фильма

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сюжет драмы основан на реальном криминальном феномене, сформировавшемся в столице Татарстана в конце 1980-х. Роберт Гараев написал о событиях тех лет книгу, экранизированную сценаристом Андреем Золотаревым и режиссером Жорой Крыжовниковым. На первый план в этой захватывающей истории выведены подростковые группировки.

В сериале откровенно показаны основные проблемы уставшего и разочарованного советского общества времен перестройки — от потерянных детей до растерянных родителей. Они не были готовы к свободе, которую дал им Горбачев. Когда органы правопорядка перестали контролировать ситуацию в стране, насилие захватило улицы городов. Но создатели «Слова пацана» не стали романтизировать членов криминальных группировок, а показали их реальную жестокость.

Жора Крыжовников собрал блестящий актерский состав. Он зажег новые звезды и раскрыл неожиданные грани таланта известных артистов.

«Фишер»

СССР находится на грани распада. Перестройка в стране завершилась хаосом. В это непростое время в Подмосковье орудует маньяк.

«Фишер» — история о зле, которое породили жестокость, невнимательность, бездушность и безучастие людей. В сериале правдоподобно изображена серо-буро-малиновая действительность поздних перестроечных времен в стране. Повсюду царят упадок и безысходность.

«Фишер» — настоящий бенефис главной российской кинозвезды 2023 года Ивана Янковского. Он также снялся в «Слове пацана» и «Плейлисте волонтера», о котором пойдет речь далее. В «Фишере» раскрылся драматический талант Александры Бортич, которая в этом сериале сыграла одну из своих лучших ролей.

«Волшебный участок»

Русское сказочное фэнтези о бывшем спецназовце Лехе в исполнении Николая Наумова, который спивался, но когда узнал о неизлечимой болезни сестры — взял себя в руки. Теперь он живет с племянницей Василисой (блестящая роль юной Евы Смирновой) и работает в непростом московском полицейском участке. Сказочные существа нарушают порядок в городе. Леха с коллегами занимается их поимкой.

Увлекательное городское фэнтези создали сценарист Александр Носков и режиссер Степан Гордеев. Сериал переполнен нетривиальными персонажами и талантливо внедренными в современную действительность сказочными героями. Создатели проекта поговорили со зрителями на важные темы с помощью волшебства.

«Король и Шут»

Действие сериала разворачивается в двух измерениях. В одном из них зрители наблюдают за жизнью панков Андрея Князева и Михаила Горшенева в исполнении Влада Коноплева и Константина Плотникова. Вторая история — это путешествие по песенной сказочной вселенной, созданной группой «Король и Шут». Князь и Горшок отправляются за принцессой, которой угрожает злой колдун.

Режиссер Рустам Мосафир порадовал зрителей лихим панк-мюзиклом, в котором есть и несчастная любовь, и наркотическая зависимость, и присущий Горшку фатализм.

«Плейлист волонтера»

Поисковый отряд спасает людей, попавших в беду. Волонтеры днем и ночью бродят по городским заброшенным стройкам и густым лесам, чтобы спасти незнакомцев и разобраться с собственными внутренними проблемами. Бескорыстное совершение добрых поступков — еще один шаг к наполнению нашего мира светом.

Оператору Илье Авербаху удалось создать особую атмосферу с помощью пасмурного визуального ряда. Сюжет сериала разворачивается в полусумраке.

Поражает аскетичная игра Ивана Янковского. Его персонаж – герой нашего времени. От молодого забулдыги ушла жена. Его уволили с работы. В поисковом отряде он нашел свою любовь и смысл жизни.

«Сны Алисы»

Главной героиней завораживающего мистического триллера стала старшеклассница Алиса из небольшого северного городка, расположенного рядом с секретным военным объектом. Девушка не может справиться со своими многочисленными проблемами. Над ней издеваются одноклассники. Алиса видит кошмарные сны о будущем, которые сбываются. В сновидениях ее навещают мертвецы.

Режиссеру Андрею Джунковскому удалось снять таинственное, мистическое кино, которое критики сравнивают с культовыми сериалами «Тьма», «Очень странные дела» и «Твин Пикс».

«Кибердеревня»

Фантастическая комедия о березках на поверхности Марса, Черкизовском рынке в условиях Сатурна и межгалактическом плацкарте. Герои межпланетного роуд-муви — заклятые друзья фермер Николай и корпоративный менеджер Барагозин, который неожиданно стал роботом, получив второй шанс на исправление. Хоть повсюду веет космическим холодом, но человеческая доброта согревает душу.

Сергей Васильев в своем экспериментальном сериале рассказал о насущных проблемах человечества в окружении роботов и космических станций. «Кибердеревня» — это советское кино с компьютерной графикой, талантливое соединение хай-тека с чистым российским лоулайфом, хулиганская сатира в фантастической обертке.

«Библиотекарь»

Действие фэнтези-триллера разворачивается в 1990-х годах. Актер-неудачник Алексей узнал о том, что его отец был убит. В родном городе родителя, давно бросившего семью, противостоят библиотеки, которые на самом деле являются тайными организациями. Им нужны книги, написанные советским литератором Дмитрием Громовым. У каждой из них есть особая сила. Всем нужна главная Книга Смысла, ради владения которой члены читален готовы убивать друг друга.

Режиссер Игорь Твердохлебов создает новую российскую фэнтези-вселенную. Главным библиотекарем он выбрал Никиту Ефремова, который после Ивана Янковского, пожалуй, второй самый перспективный актер из нынешнего молодого поколения.

«Цербер»

В мрачном историческом детективе Владимира Щеголькова рассказывается о событиях, произошедших в заснеженной Северной столице после восстания декабристов. Жертвами неизвестного серийного убийцы становятся доносители, раскрывшие заговор первых российских революционеров.

«Цербер» — ироничный детектив в исторических декорациях с блестящими актерскими работами Сергея Марина, Веры Колесниковой, Кирилла Кяро, Александра Горбатова и загримированного до неузнаваемости Тимофея Трибунцева, который гениально играет московского сыщика.

«Папины дочки. Новые»

Культовый сериал в немного измененном формате вернулся на экраны. Почти все Васнецовы снова в сборе, но теперь на первый план выведен Веник, который стал мужем Даши. Во время очередной годовщины бракосочетания молодая многодетная мама решила бросить семью. Забота о дочках ложится на Веника, который испытывает стресс от свалившихся на его голову новых обязанностей, повышенных нагрузок и многочисленных родственников.

Зрители встретились с повзрослевшими главными героинями оригинального сериала, создатели которого бережно отнеслись к формировавшимся годами добрым традициям «Папиных дочек», дополнив их современными трендами и проблемами. Сериал не стал скучным или затянутым. Действие разворачивается динамично, а сюжет держит зрителей в тонусе.

Фильмы и сериалы
Папина дочка
Влад Коноплев
Ева Смирнова
Вера Колесникова
Игорь Твердохлебов
Владимир Щегольков
Константин Плотников
Дмитрий Громов
Александр Носков
Кирилл Кяро
Андрей Джунковский
Александр Горбатов
Николай Наумов
Никита Ефремов
Михаил Горшенев
Илья Авербах
Андрей Золотарев
Сергей Васильев
Александра Бортич
Тимофей Трибунцев
Иван Янковский
Андрей Князев