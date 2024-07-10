В Йошкар-Оле пройдет первый кинофестиваль "И Краткая"

Первый кинофестиваль "И Краткая" пройдет с 30 августа по 1 сентября 2024 года в столице Республики Марий-Эл Йошкар-Оле. О старте приема заявок на участие в нем объявила на форуме регионального кино "Новый вектор" в Светлогорске ведущий продюсер Фонда поддержки регионального кино Ольга Филонова, сообщили ТАСС в пресс-службе "Нового вектора".

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"Прием заявок на участие в кинофестивале "И Краткая" продлится до 10 августа 2024 года, анкета доступна на его официальном сайте. В программе - конкурсные показы игровых, документальных и анимационных фильмов для детей и взрослых, а также обширная внеконкурсная программа", - сообщили в пресс-службе.



К рассмотрению принимаются заявки на участие в фестивале российских, сделанных в копродукции с российскими компаниями игровых, документальных и анимационных короткометражных фильмов, имеющих прокатное удостоверение.

Обязательной частью мероприятия станет образовательная программа: для всех желающих пройдут мастер-классы, круглые столы и Q&A-сессии с выдающимися кинематографистами России.

"Марий Эл - моя малая родина, и я вижу своей миссией привести сюда классное кино, классных кинематографистов, а им, в свою очередь, показать красоты республики. У нас нет киноклубов, культуры смотрения авторского кино, наша публика в большинстве своем знает только коммерческое кино. Мы решили менять ситуацию и сделать первый шаг проведением такого фестиваля", - пояснила Ольга Филонова.



Форум "Новый вектор"

Форум "Новый вектор" проходит в Светлогорске с 8 по 10 июля. Это единственная отечественная отраслевая площадка, на которой одновременно собираются представители кинокомиссий, действующих в регионах, федеральные эксперты, региональные продюсеры и режиссеры. В работе форума принимают участие порядка 200 делегатов более чем из 30 регионов РФ.

В рамках деловой программы кинофорума в Светлогорске проходит Конференция кинокомиссий России, на которой обсуждаются современные проблемы и вопросы развития регионального отечественного кинематографа.

Форум "Новый вектор" организован Фондом поддержки регионального кинематографа, АНО "Фестивальная дирекция", при поддержке правительства Калининградской области, Президентского фонда культурных инициатив, Союза кинематографистов России и Министерства культуры РФ.