Звезда «Пацанов» хочет завершить сюжет сериала в полнометражном фильме

Американский актёр Лаз Алонсо побывал гостем подкаста Happy Sad Confused, где он рассказал о своих неудачных попытках завершить сериал «Пацаны» по-своему. Оказывается, исполнитель роли Марвина Милка постоянно предлагает создателю шоу Эрику Крипке закончить проект на самом интересном месте, после чего выпустить полнометражный фильм в кинотеатрах.

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Однако шоураннер постоянно отказывается от предложений актёра — как бы убедительно они ни звучали. Его идею поддержал в том числе Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлэндера.

Заверши последнюю серию пятого сезона клиффхэнгером и выпусти фильм, который мы снимаем с самого начала сериала. Но Крипке всегда каким-то образом отказывается от моего предложения.

Съёмки пятого сезона «Пацанов» стартуют осенью и должны завершиться к следующей весне. Даты выхода у финального сезона сериала пока нет.