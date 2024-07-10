Опубликован тизер нового сезона «Разделения» с Адамом Скоттом

Научно-фантастический сериал «Разделение» возвращается на экраны спустя два года – в Сети появился тизер второго сезона.

© Кадр из сериала "Разделение"

Новые эпизоды выйдут в следующем году – 17 января. Синопсис такой: Марк и его друзья узнают об ужасных последствиях небрежного отношения к разделению, а и х «путь отчаяния» продолжается.

Главную роль в фильме исполняет Адам Скотт. Компанию ему составляют актеры Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок, Дичен Лакмэн и др.

Зимой 2022 года, сразу же после выхода первых серий на платформе Apple TV, «Разделение» заработало положительные рецензии кинокритиков и зрителей.

Ранее «Рамблер» показывал трейлер последнего сезона «Академии Амбрелла».