Боевик 2014 года с Дензелом Вашингтоном стал хитом на Netflix

«Великий уравнитель» вновь завоевал мировую славу спустя 10 лет после выхода на экраны. Об этом сообщает издание Screen Rant.

© Кадр из фильма "Великий уравнитель"

За прошлую неделю, в период с 1 по 7 июля, боевик занял восьмое место в глобальном чарте Netflix самых популярных кинолент на сервисе, заработав 3,5 миллиона просмотров.

Сюжет боевика следующий: бывший морской пехотинец Роберт Макколл оставляет свое прошлое позади, начинает новую жизнь в Бостоне и устраивается на работу в хозяйственный магазин. Однажды главный герой знакомится с несовершеннолетней девушкой легкого поведения, которая оказывается втянута в разборки русской мафии. Роберт решает помочь ей выбраться из плена насилия.

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Главные роли в киноленте исполнили Дензел Вашингтон, Мартон Чокаш, Хлоя Грейс Морец, Дэвид Харбор, Хейли Беннетт и другие актеры.

Режиссировал «Великого уравнителя» Антуан Фукуа, в профессиональной копилке которого числятся проекты «Меня зовут Мохаммед Али», «Тренировочный день», «Быстрее пули», «Стрелок» и «Левша».

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что бывший мафиози похвалил боевик с Микки Рурком за реализм.