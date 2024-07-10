Знаменитый мультфильм студии Pixar «Вверх» покорил сердца миллионов зрителей своей трогательной историей и ярким визуальным стилем. Однако мало кто знает, что прообразом дома главного героя Карла Фредриксена послужил реально существующий особняк в городе Сиэтл, штат Вашингтон.

Этот небольшой двухэтажный дом, известный как "дом Эдит Мейсфилд", был построен в начале XX века. Он располагался в районе Баллард и долгое время оставался незаметным среди других строений. Однако в 2006 году дом неожиданно оказался в центре внимания общественности.

Причиной тому стало стремительное развитие района и планы по его реконструкции. Вокруг старого дома выросли современные торговые центры и многоэтажные здания. Владелица дома, пожилая Эдит Мейсфилд, отказывалась продавать свою собственность застройщикам, несмотря на многочисленные предложения.

Как снимали прыжок Тома Круза с парашютом в фильме «Миссия невыполнима: Последствия»

Именно эта история и вдохновила аниматоров Pixar на создание образа упрямого пенсионера Карла и его летающего дома в мультфильме «Вверх».