Режиссер мультфильма «Гадкий я 4» намекнул на выход пятой части серии

Режиссёр мультфильма «Гадкий я 4» Крис Рено дал небольшое интервью изданию Variety. В разговоре с журналистами постановщик заявил, что серия не завершится на четвёртой части и обязательно вернётся в будущем.

Вопрос здесь лишь в достойной рассказа истории, которая смогла бы убедить студию Illumination поработать над продолжением.

Если мы придумаем хорошую историю и почувствуем, что можем рассказать нечто новое в «Гадком я 5», тогда всё возможно.



Премьера мультфильма «Гадкий я 4» состоялась 3 июля в кинотеатрах по всему миру. Лента рассказывает о том, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. До России лента также доберётся неофициальными способами уже 13-го числа.