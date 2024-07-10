Забытый хоррор 2017 года стал хитом на Netflix

Восьмая часть «Пилы», вышедшая в прокат 2017 году, вновь набирает популярность. Об этом сообщает издание Screen Rant.

© Кадр из фильма «Пила 8»

Netflix опубликовал список десяти самых просматриваемых фильмов в США в период с 1 по 7 июля. «Пила 8» расположилась в нем на девятой позиции, что достаточно неплохо для «старой» киноленты. Еще и такой спорной.

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Рейтинг у восьмой части не самый высокий в сравнении с остальными приквелами и сиквелами. Тем не менее, кассовые сборы фильма в мире составили более 102 миллионов долларов при бюджете в 10 миллионов долларов.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что боевик 2014 года с Дензелом Вашингтоном стал хитом на Netflix.