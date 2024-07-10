Опубликован тизер «Старика» с Джеффом Бриджесом

Компания FX Networks опубликовала тизер нового сезона сериала «Старик».

© Кадр из тизера

Это детективный мини-сериал, основанный на одноименном романе Томаса Перри. Главный герой, Дэн Чейс, бывший сотрудник ЦРУ, вступает в схватку с наемниками и пытается разобраться с грехами прошлого.

Новые эпизоды можно будет посмотреть на Hulu с 12 сентября.

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Главную роль в проекте исполнил Джефф Бриджес. Компанию на экране ему составили Джон Литгоу, Э.Дж. Бонилья, Билл, Алиа Шокат и другие актеры.

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