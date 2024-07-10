Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд знакомятся в больнице в трейлере «Время жить»

Первый трейлер фильма «Время жить» (We Live in Time) представила 10 июля 2024 года студия A24. Главные роли в мелодраме режиссера Джона Краули («Бруклин», «Щегол») по сценарию Ника Пэйна («Последнее письмо от твоего любимого») исполнили Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд.

© Кадр из трейлера «Время жить»

Фильм расскажет 10-летнюю историю отношений Альмут (Пью) и Тобиаса (Гарфилд). Она – талантливый шеф-повар, он – недавно разведенный мужчина, но знакомятся они при достаточно драматичных обстоятельствах: Альмут сбивает Тобиаса на машине на автостраде и затем навещает в больнице.

- Через кадры их совместной жизни — влюбленности друг в друга, строительства дома, рождение ребенка, испытание болезнью — раскрывается трудная правда, которая подрывает ее фундамент, - сообщается в синопсисе. – Понимая, что времени у них мало, они учатся ценить каждый момент нетрадиционного пути, по которому прошла их история любви.



В картине также снялись Адам Джеймс, Ифа Хайндс, Марама Корлетт, Грэйс Молони, Джанни Калькетти, Хизер Крэйни и др.

Премьера «Время жить» состоится 11 октября на кинофестивале в Торонто, а уже 17-го фильм выпустит в российский прокат кинокомпания «Вольга».