Наоми Харрис просит Натали Дормер убить бойфренда в трейлере «Осы»

Трейлер фильма «Оса» (The Wasp) представила 9 июля 2024 года студия Shout! Главные роли в картине режиссера Гильема Моралеса («Внутри девятого номера», «Упадок и разрушение») исполнили Натали Дормер («Игра престолов») и Наоми Харрис («Веном 2»).

© Кадр из трейлера «Оса»

В центре сюжета две бывшие одноклассницы и подруги детства Хизер (Харрис) и Карла (Дормер), которые не виделись много лет. Неожиданно Хизер приглашает Карлу на встречу и просит убить своего бойфренда Саймона (Доминик Оллбёрн), изменщика и абьюзера. В качестве аргумента Хизер вспоминает, как Карла в отрочестве хладнокровно убила голубя, и обещает щедрое вознаграждение (которое не помешает Карле, работающей кассиршей в магазине). Женщины продумывают план, который позволит избавиться от Саймона, но удастся ли им воплотить его в жизнь?

Премьера «Осы» состоялась в июне на кинофестивале «Трайбека», в американский прокат фильм выйдет 30 августа.