Дженнифер Лоуренс сыграет в экранизации комикса про несчастливый брак

Дженнифер Лоуренс исполнит главную роль в фильме «Почему ты меня не любишь?» (Why Don’t You Love Me?). Как сообщает Deadline, экранизацией одноименного графического романа Пола Б. Рейни (вышедшего в 2023 году) займется студия А24, сценарий напишет Роберт Функе («Лабиринт», «Как стать богом в центральной Флориде») в качестве продюсеров выступят сама Лоуренс и режиссер Ари Астер («Солнцестояние», «Все страхи Бо»), режиссер для проекта пока не найден.

Роман описывается как «черная комедия о браке, алкоголизме, депрессии и трауре по утраченным возможностям с неожиданными поворотами сюжета». Главные герои - пара в несчастливом браке. Супруги пытаются справиться проблемами, но одновременно понимают, что с их реальностью что-то не так.

«ИнтерМедиа» напоминает, что в ближайшее время Дженнифер также планирует сняться в фильме «Жёны», где также будет одним из продюсеров.