Что известно о фильме «Приключения Паддингтона 3»: сюжет и дата выхода

Осенью 2024 года в российский прокат выйдет фильм «Приключения Паддингтона 3» — добрая семейная история о говорящем медведе, который очень любит бутерброды с мармеладом. Триквел вернет на экраны знакомых персонажей, но изменит ключевую локацию — вместо привычного Лондона семья Браунов отправится в жаркие джунгли. «Лента.ру» рассказывает о сюжете и актерском составе предстоящего фильма, а также называет дату его выхода.

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«Приключения Паддингтона 3»: главное о фильме

Оригинальное название: Paddington in Peru;

Paddington in Peru; Жанр: семейный, комедия, приключенческий детектив;

семейный, комедия, приключенческий детектив; Режиссер: Дагал Уилсон;

Дагал Уилсон; Производство: StudioCanal, Heyday Films;

StudioCanal, Heyday Films; Предыдущая часть: «Приключения Паддингтона 2» (2017);

«Приключения Паддингтона 2» (2017); Когда выйдет: 2024 год;

2024 год; Покажут ли в России: да;

да; Основа: серия книг Майкла Бонда «Приключения медвежонка Паддингтона»;

серия книг Майкла Бонда «Приключения медвежонка Паддингтона»; В главных ролях: Бен Уишоу (озвучка), Эмили Мортимер, Имелда Стонтон, Оливия Колман и Антонио Бандерас.

Когда выйдет

Дату выхода фильма «Приключения Паддингтона 3» раскрыли осенью 2023 года — практически одновременно с завершением съемок картины.

Премьера фильма «Приключения Паддингтона 3» состоится 8 ноября 2024 года.

Правда, в этот день Великобритании и Италии. В глобальный прокат фильм выйдет на два месяца позже: до американских, немецких, испанских и австралийских кинотеатров картина доберется в январе 2025-го.

Российским зрителям повезло больше — они увидят продолжение истории о медведе-сладкоежке уже 28 ноября 2024 года. Фильм официально покажут в кинотеатрах страны — за его прокат отвечает кинокомпания «Вольга». По данным «Кинопоиска», выхода картины ожидают более семи тысяч человек.

Сюжет

Фильм «Приключения Паддингтона 3» станет прямым продолжением второй части, вышедшей на большие экраны в 2017 году. В центре сюжета вновь окажутся очаровательный медвежонок Паддингтон и семья Браунов, которая приютила его.

О чем рассказывали две первых части франшизы

Первый фильм о медвежонке по имени Паддингтон вышел в 2014 году. Картина рассказывала о маленьком говорящем медведе, который очень любит мармелад. Он приехал в Лондон из джунглей Дремучего Перу, чтобы отыскать себе новый дом и стать настоящим британцем.

На железнодорожном вокзале медвежонок познакомился с семьей Браунов: скептиком Генри (Хью Бонневиль), его заботливой женой Мэри (Салли Хокинс), сыном Джонатаном (Сэмюэл Джослин) и дочерью Джуди (Мадлен Харрис). Вместе герои смогли узнать правду о прошлом Паддингтона и даже победили злобную таксидермистку Миллисент (Николь Кидман).

В сиквеле, вышедшем в 2017 году, Паддингтон, ставший полноценным членом семьи Браунов, пытался найти работу. По нелепой случайности его обвинили в краже старинной книги и отправили отбывать наказание в тюрьме.

Пока Паддингтон налаживал дружеские отношения с сокамерниками, все семейство Браунов пыталось поймать настоящего преступника — эгоистичного актера Феникса Бьюкенена (Хью Грант). В итоге вор был обезврежен, справедливость восторжествовала, а в гости к Паддингтону прямиком из Перу приехала его любимая тетушка Люси.

Если в предыдущих фильмах события разворачивались в Лондоне, то в этот раз медвежонок и его приемная семья отправятся в большое заграничное приключение — неслучайно в оригинале триквел называется Paddington in Peru («Паддингтон в Перу»).

В фильме «Приключения Паддингтона 3» герои отправятся на родину медвежонка — в Дремучий Перу.

По сюжету Паддингтон вместе с семейством Браунов отправляется в Дремучий Перу, чтобы навестить свою тетю Люси — пожилую медведицу, которая уже долгое время живет в Доме для престарелых медведей. Добравшись до места, семья узнает, что тетя Люси исчезла. Она зачем-то отправилась в джунгли Амазонки, и после этого ее никто не видел.

Конечно же, Брауны и Паддингтон отправляются спасать медведицу. Им на помощь приходят новые знакомые — отважный капитан речного судна Хантер Кабот (Антонио Бандерас), его дочь Джина (Карла Тоус) и преподобная мать, которая заведует Домом для престарелых медведей (Оливия Колман).

Производство

Информация о том, что у истории медвежонка Паддингтона будет продолжение, появилась еще до выхода второй части франшизы. Осенью 2017 года продюсер Дэвид Хейман сообщил, что сценарий третьих «Приключений Паддингтона» еще не готов, однако создатели уже работают над выбором локаций и разработкой идей.

В ноябре 2018-го стало известно, что режиссер Пол Кинг, создавший две первые части франшизы, не будет снимать третью — вместо он начал работать над «Вонкой», другим полнометражным семейным фильмом.

Фильм официально запустили в производство только в 2021 году.

Режиссерское кресло в итоге занял Дагал Уилсон. «Приключения Паддингтона 3» станут дебютным полнометражным проектом Уилсона — до этого он снимал только рекламу и музыкальные клипы.

Интересно, что сценарий к «Приключениям Паддингтона 3» разрабатывался более двух лет — в феврале 2023 года актер Бен Уишоу (его голосом говорит медвежонок Паддингтон) признался, что еще не видел готовый материал.

Над сценарием картины работали сразу пять человек. Первоначальный сюжет триквела разработали Пол Кинг, Саймон Фарнэби («Приключения Паддингтона 2», «Вонка») и Марк Бертон («Мадагаскар»), а позже историю дополнили Джон Фостер и Джеймс Ламонт (оба работали над мультсериалом «Удивительный мир Гамбола»).

Между первыми новостями о триквеле «Паддингтона» и началом съемок прошло больше восьми лет.

Съемки третьей части «Приключений Паддингтона», США, начались по расписанию. Съемочный процесс Колумбии.

Официальный трейлер триквела появился на YouTube-канале Paddington 12 июня 2024 года. Одновременно российский прокатчик «Вольга» выпустил дублированную на русский язык версию трейлера.

Актерский состав

Создатели Салли Хокинс («Беззаботная»).

Актриса, которая сыграла Мэри Браун в первых двух частях франшизы, приняла решение покинуть проект. «Я почувствовала, что пришло время передать бразды правления кому-то другому. Для этой роли нет никого лучше, чем замечательная Эмили Мортимер, она по-настоящему особенная», — призналась она.

Эмили Мортимер, заменившая Салли Хокинс, играла в фильме «Мэри Поппинс возвращается» и сериале «Служба новостей».

Какие актеры сыграют в третьих «Приключениях Паддингтона»

Бен Уишоу («Облачный атлас») — озвучка медвежонка Паддингтона;

Хью Бонневилль («Третья звезда») — Генри Браун, глава семьи Браунов;

Эмили Мортимер («Служба новостей») — Мэри Браун, жена Генри;

Мадлен Харрис («Приключения Паддингтона») — Джуди Браун, дочь Генри и Мэри;

Сэмюэл Джослин («Приключения Паддингтона») — Джонатан Браун, сын Генри и Мэри;

Имелда Стонтон («Малефисента») — озвучка медведицы Люси, тети Паддингтона;

Джули Уолтерс («Джейн Остин») — миссис Берд, домработница Браунов;

Джим Бродбент («Гарри Поттер и Принц-полукровка») — мистер Грубер, владелец антикварной лавки в Лондоне, друг Паддингтона;

Оливия Колман («Фаворитка») — преподобная мать, управляющая Домом для престарелых медведей. В сети предполагают, что чрезмерно веселая монашка может оказаться главным антагонистом фильма;

Антонио Бандерас («Маска Зорро») — капитан Хантер Кабот. На его корабле Паддингтон и семья Браунов отправятся на поиски тети Люси;

Карла Тоус («Бугимен. Начало легенды») — Джина, дочь капитана Кабота. Изначально роль Джины должна была сыграть Рейчел Зеглер (Белоснежка из будущего фильма Disney), однако она отказалась от роли из-за забастовки Гильдии актеров США.

Неизвестно, появятся ли в триквеле колоритные второстепенные герои из предыдущих частей «Приключений Паддингтона».

Скорее всего, зрители не увидят мистера Карри (Питер Капальди) — ворчливого соседа Браунов из второй части франшизы. Однако он может ненадолго появится в начале картины до того, как семья Браунов покинет Лондон.