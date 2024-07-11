В России начались съемки сериала о героях подполья Таганрога 1941-1943 годов

"Газпром-медиа холдинг" совместно с кинокомпанией "Триикс медиа" приступил к производству восьмисерийной военной исторической драмы "Таганрог" о героях подполья, действовавшего в городе в 1941-1943 годах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Триикс медиа", съемки состоятся в Ростовской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге.

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"Художественная картина создается в рамках проекта "Без срока давности" и повествует о бессмертном подвиге молодежи Таганрога, боровшейся против немецко-фашистских захватчиков в рядах городского подполья в годы Великой Отечественной войны, - сказали в пресс-службе. - Историческая линия сериала будет перекликаться с современными событиями".



Отмечено, что актерский состав, занятый в производстве многосерийного фильма, насчитывает более 760 человек. Это артисты театров Ростовской области, исполняющие основные роли, а также жители региона, задействованные в массовых сценах. В их числе подростки - участники регионального отделения молодежной общественной организации "Движение первых".

Роли в сериале исполняют актеры Денис Донской, Сергей Жарков, Кирилл Балобан, Юрий Батурин, Алексей Красноцветов, Дарья Кукарских, Ольга Павловец, Кирилл Полухин, Семен Стругачев, Данила Якушев и другие. Режиссер сериала - уроженец Ростовской области Армен Назикян, сценаристы - Мария Ошмянская и Александр Иванов.

Картину покажут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier (входит в "Газпром-медиа"). Генеральными продюсерами от "Триикс медиа" выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Продюсеры от кинотеатра Premier - Алексей Сашин, Виктория Кучерук и Екатерина Хоменко.

Документальная основа

Действие фильма начинается в 1941 году. По сюжету офицер госбезопасности Виктор Швец (Денис Донской) получает задание отправиться в Таганрог. Его главная миссия - организация и ведение разведывательной и подпольной деятельности.

По прибытии в город он устраивается в органы оккупационной власти нацистов под видом поволжского немца Густава Шварца. Благодаря его действиям состоявшее поначалу из одной-единственной ячейки движение подполья вырастает до сотен человек. Соблюдая тщательную конспирацию, они совершают диверсии, распространяют листовки, спасают советских военнопленных и готовят вооруженное восстание.

Гестапо и тайная полиция, понимая, что в городе работает мощное подполье, всеми силами стремятся разоблачить его участников. И им удается захватить нескольких подпольщиков. Подвергнув их жестоким пыткам, нацисты казнят молодых людей. Однако, вопреки их ожиданиям, сопротивление таганрожцев только нарастает.

При создании сценария к сериалу использовались данные из рассекреченных архивных документов, свидетельствующих о планах нацистской Германии по геноциду народов СССР. По словам военного историка, руководителя поискового объединения "Миус-фронт" в Ростовской области Андрея Кудрякова, в их отборе и изучении активно участвовали представители региональных молодежных и поисковых движений.

"Были организованы различные мероприятия с обсуждением подвигов, часть из которых легла в основу художественной картины "Таганрог", - уточнил он. - Кроме того, в ходе данных мероприятий состоялась презентация альманаха, посвященного антифашистскому сопротивлению на Дону, а также показ фильма режиссера Руслана Кечеджияна "Степные орлы сопротивления" о подвигах подпольщиков и партизан Ростовской области".



В сериале покажут уникальные образцы вооружения и техники, военную форму и предметы быта времен Великой Отечественной войны. Специально для съемок их предоставили при содействии руководства Ростовской области, Ростова-на-Дону и Таганрога, музеев и клубов исторической реконструкции.

О кинокомпании

"Триикс медиа" - одна из крупнейших российских продюсерских компаний полного цикла, созданная в 2006 году. Снятые ею фильмы "Солнцепек" и "Небо", по данным "Национальной Медиа Группы", находятся в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.