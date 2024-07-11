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Премьера документального фильма Ксении Собчак "Осторожно, коучи" состоится в Kion

Документальный фильм Ксении Собчак "Осторожно, коучи" выйдет в онлайн-кинотеатре Kion этим летом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

Премьера документального фильма Ксении Собчак «Осторожно, коучи»‎ состоится в Kion
© РИА Новости
"Этим летом линейка документального кино Kion Originals пополнится фильмом Ксении Собчак", - сообщили в пресс-службе.

Фильм "Осторожно, коучи" посвящен теме индустрии коучинга и наставничества. Собчак вместе с командой погружается в мир коучинга, показывает схемы заманивания людей в сомнительные практики и знакомит зрителей с психологами, тарологами, специалистами по эмоциям и другими героями.

"Свое расследование Ксения Собчак называет новым крестовым походом против тех, кто обещает людям прекрасную жизнь, наживаясь на доверии, и против продавцов "волшебных таблеток", которых Собчак разоблачает последние несколько лет", - отметили в пресс-службе.

Режиссером съемок выступил Родион Чепель, а автором и ведущей фильма - Собчак.

"Мне кажется важным, чтобы люди, обращаясь к индустрии наставничества, отличали, что полезно, что просто бессмысленно, а что и вовсе может нанести серьезный вред. Ради этого и был сделан проект "Осторожно, коучи", чтобы доступно объяснить это отличие", - привели слова Собчак в пресс-службе.