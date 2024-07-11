Виталий Милонов призвал российские онлайн-кинотеатры вводить квоты на азиатские фильмы

Соотечественникам не должны показывать более 1% «восточной фигни».

© Кадр из трейлера дорамы "История девятихвостого лиса"

Такое мнение зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В плане наших онлайн-кинотеатров, которые действительно наводнены, просто ужас какой-то. Там кто-то следит за контентом? Онлайн-кинотеатры состоят из кучи этой восточной фигни, которая среди подростков модной становится. Образ такого романтического героя из дорамы. Я очень люблю компьютерные игры, это Genshin Impact, это фигня полнейшая, только лузеры играют в Genshin. Все эти Final Fantasy и прочее. Нормальные люди этим не интересуются. Но онлайн-кинотеатры, там просто нужно вводить квотирование. Количество восточных фильмов не должно превышать одного процента от общего числа фильма, по закону».



Ранее Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России.

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