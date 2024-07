Когда «‎Оскар» у Миядзаки — не показатель качества: рецензия на аниме «‎Мальчик и птица»

На прошлой неделе в России состоялся цифровой релиз мультфильма "Мальчик и птица".

В кинотеатре в 2023 году проект оставил у автора этих строк исключительно негативное впечатление - настолько, что не возникло даже желания оформить его в какой-то осознанный текст.

Собственно, возлагались надежды, что при домашнем повторном просмотре мнение может измениться. Мол, был не в том настроении, чего-то упустил, а ленту ведь расхвалили вообще все, и она ко всему прочему отхватила "Оскар" в главной анимационной номинации.

Картина рассказывает о юном Махито. Его мать погибает в пожаре во время бомбежки Токио в 1943 году, и он вместе с отцом переезжает в сельскую местность. Оставшийся в живых родитель недолго носит траур и не придумывает ничего умнее, чем реактивно жениться на сестре почившей супруги, которая знакомится с главным героем, уже пребывая в интересном положении.

В коллектив новой школы парень не особо вписывается, и его "менталочка" по совокупности факторов начинает дичайше трещать по швам. В результате к нему является странного вида серая цапля, которая на поверку оказывается переодетым лысым страшным мужичком - "в самом расцвете сил", но без благих намерений своего шведского коллеги. Как и в истории, написанной Астрид Линдгрен, вымышленный (?) друг протагониста выступает его спутником в приключениях.

И разворачиваемые дальше события являются главной проблемой всего произведения. Перечитав десятки рецензий и посмотрев множество обзоров, можно резюмировать, что профессиональные критики и обычные пользователи Сети все как на подбор находят в повествовании глубокий смысл, огромный простор для самых разных (часто - прямо противоположных друг другу) интерпретации и прямые отсылки к жизни самого создателя - Хаяо Миядзаки.

Мультик в интернете часто называют наиболее личным и автобиографичным среди всех работ мэтра. Так-то оно, может, и так, но делает ли это сценарий интереснее? Привносит ли в него что-то новое и свежее? Для зрителя, который пришел за захватывающим сюжетом, за эмоцией, за новыми ощущениями, а не эти ваши ребусы разгадывать - очень вряд ли.

Есть много вопросов и к формату подачи материала - в профильной прессе попадались заявления, что маэстро в своей иносказательности будто бы визуально маскирует происходящее под сновидение.

Если отбросить напускной пиетет перед японским маэстро, придется признать, что это просто результат дрянного и хаотичного монтажа, из-за которого приключения бестолкового недоросля и его пернатого друга воспринимаются в некоторых эпизодах как сон бешеной собаки, агонизирующей в припадке.

Создаётся ощущение, что аниме-комьюнити попало в заложники - все автоматически признали "Мальчика и птицу" шедевром на все времена и лучшим анимационным полотном только из-за громкого имени автора.

Сейчас уже не все помнят, что промо-кампания у проекта была необычная - ее попросту не было. Ни трейлера, ни синопсиса, ни даже оглашения актерского состава.

Возможно, это ключевой фактор успеха. Рекламщики, ознакомившись с содержанием, судя по всему, поняли, что "продать" такое массовой аудитории будет чрезвычайно сложно, и приняли рискованное, но в итоге удачное решение нагнать таинственности.

Отдельно в этом плане преуспели на Западе, используя при локализации названия созвучие The Boy and the Heron (англ. - цапля) с именем Харона - перевозчика душ умерших через реку Стикс. Еще один плюс в копилку страдающим СПГС.

Подводя итог, стоит обязательно отметить, что в России в формате стриминга "Мальчик и птица" недоступен в составе базовых подписок - придется подключить расширенный вариант или платить за возможность просмотра почти 500 рублей.

Мы, учитывая качество продукта, делать этого не рекомендуем. Не создавайте себе кумиров и лучше пересмотрите что-нибудь из классического Миядзаки, когда работы достопочтенного японца были менее претенциозными и более душевными.

Оценка: 2 из 5