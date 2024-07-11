В Оренбурге покажут фильмы с актером Олегом Стриженовым

Показ фильмов с участием советского актера пройдет в рамках кинофестиваля «Восток и Запад». Об этом сообщает областной минкульт.

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В Оренбуржье в 17-й раз пройдет Международный кинофестиваль «Восток и Запад. Классика и Авангард». В этом году он будет связан с фамилией Стриженовых - так ведущими церемонии открытия станут актеры Александр и Екатерина Стриженовы.

В рамках внеконкурсной программы состоится ретроспектива фильмов с участием российского и советского актера Олега Стриженова. Отметим, что 10 августа легендарному артисту исполнится 95 лет. Актер играл главные роли в популярных фильмах «Неподсуден», «Сорок первый» и «Звезда пленительного счастья» и еще в 30 работах.

Напомним, что ежегодный Международный кинофестиваль «Восток и Запад. Классика и Авангард» будет проходить с 23 по 29 августа.