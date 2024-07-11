В конкурсную программу кинофестиваля «Алтын Минбар» вошли 50 фильмов из 27 стран

В оргкомитет XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» поступило в этом году 814 заявок из 47 стран. В конкурсную программу форума, который пройдет в столице Татарстана с 6 по 11 сентября, были отобраны 50 фильмов из 27 стран, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова. В конкурсной программе покажут киноленты из России, Казахстана, Ирана, Турции, Узбекистана, Таджикистана, Алжира, Бангладеш, Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Непала, Марокко, Туниса, Сенегала, Китая, Швейцарии, Малайзии, Кубы, Египта, Ирака, Омана, Саудовской Аравии, Мавритании, Аргентины, Новой Зеландии и Японии.

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По десять картин будет представлено в номинациях «Полнометражные игровые фильмы», «Короткометражные игровые фильмы», «Документальные фильмы», а также в дебютной номинации «Анимационные фильмы». Еще десять кинолент будут участвовать в Национальном конкурсе, куда включаются работы татарстанского производства и фильмы о Татарстане.

Председатель отборочной комиссии кинофестиваля, директор Нового института культурологии, кандидат исторических наук, начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИКа Нина Кочеляева рассказала об основных тенденциях конкурсных фильмов. Она отметила, что это, в большинстве, семейные картины, которые «поддерживают и развивают традиционные ценности». Предпочтение в этом году, по словам председателя отборочной комиссии, были отданы кинолентам, «транслирующим человеческое проявление в различных ситуациях». Так, тема потребностей и способностей человека, а также столкновение личности с ситуациями выбора, пожалуй, одна из самых распространенных в основной программе форума. К примеру, в картинах «Бауырына Салу» (Казахстан) и «Фурулу» (Алжир) героями становятся дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Для нас было важно, чтобы киноленты конкурсной программы оказались притягательными для зрителей. Ведь киноискусство должно дарить «витамины для души» и радость от просмотра качественных фильмов».



Нина Кочеляева, председатель отборочной комиссии кинофестиваля «Алтын Минбар» В рамках кинофестиваля в пятый раз пройдет Международный питчинг кинопроектов. К участию в питчинге принимаются заявки и сценарии на русском и английском языках в категории «Игровое полнометражное кино», синопсисы и сценарии полнометражных игровых фильмов. Одно из условий участия — проект должен обязательно быть в копродукции с Татарстаном. Основная задача питчинга — стимулирование развития совместного с Татарстаном производства кино в регионах России, а также с участием зарубежных стран, открытие новых имен в кинематографическом мире, знакомство кинопроизводителей с продюсерами, режиссерами и другими лицами, заинтересованными в совместных кинопроектах. В состав экспертной комиссии ежегодно входят известные деятели российского кино, СНГ и зарубежных стран.

«Победитель питчинга получит 500 тысяч рублей, также в качестве приза предусмотрено продюсирование проектов, их поддержка на разных этапах реализации от ведущих российских и зарубежных кинематографистов, бесплатное предоставление или скидки на различные виды услуг в кинопроизводстве», — сообщили ГлагоL в дирекции фестиваля.



Как уже ранее сообщал ГлагоL, Казанскому международному фестивалю мусульманского кино (КМФМК) в этом году вернули его первоначальное название — «Алтын Минбар» («Золотой минбар»). Фестиваль был учреждён в Москве в апреле 2004 года, с 2005 года кинофорум стал проходить в Казани.

После некоторых разногласий между учредителями в 2009 году, принимающая сторона решила самостоятельно проводить дальнейшие фестивали в столице Татарстана и отказалась от его первоначального названия, но сохранила историю фестиваля и нумерацию. В этом году, в преддверии юбилейного, 20-го кинофестиваля, оргкомитет внес предложение о возвращении кинофоруму его прежнего названия — «Алтын Минбар». Кинофестиваль в Казани проводится при поддержке министерства культуры России, раиса Татарстана Рустама Минниханова в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир». Девиз кинофорума — «Через диалог культур к культуре диалога».