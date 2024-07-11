Capella Film представила эксклюзивную сцену из мистического триллера «Паранойя»

Компания Capella Film представила эксклюзивную сцену из скандинавского мистического триллера "Паранойя". Режиссер картины - Кари Видё, сценарий разработали Биргитте Лоренцен и Хенрик Кристенсен.

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Сюжет основан на первой книге из трилогии Биргитте Лоренцен Cychosis, получившей международное признание и ставшей первым датским романом, номинированным на престижную премию Le Prix des Incorruptibles.

Юная девушка Лулу, пережившая клиническую смерть после неудачной вечеринки, начинает чувствовать присутствие сверхъестественных сил рядом с собой. Она встречает привлекательного парня, изгоя для своих сверстников. Все вокруг считают его сумасшедшим: он утверждает, что видит призраков.

Вместе им предстоит разобраться, кто или что преследует девушку. И выяснить, происходит все на самом деле или это паранойя.

В ролях: Зои Брайан Херц, Аугуст Картер, Стран Эзги Бенли, Мартин Готтшальк Аскгледе, Оливер Ду и другие.

Премьера в российских кинотеатрах состоится 18 июля 2024 года.