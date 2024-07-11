Рецензия на мультфильм «Головоломка 2»‎

В июне в мировой прокат вышел мультфильм «Головоломка 2» – сиквел анимационного фильма «Головоломка», который был выпущен в 2015 году.

© Кадр из трейлера мультфильма "Головоломка 2"

В первой части картины зритель знакомится с историей 11-летней Райли, которая сталкивается с непростым этапом в жизни: внезапным переездом из Миннесоты, ее родного города, где остались все ее друзья и прошлая жизнь, в Сан-Франциско. Справляться с переживаниями ей помогают ее базовые эмоции. Их она одну за другой обретает с самого рождения: сначала появилась Радость, потом Грусть, а затем Страх, Брезгливость и Гнев. На протяжении всего мультика зрители видят, как эмоции влияют на ее поведение, отношения с другими людьми, воспоминания и восприятие реальности.

После переезда героиня повзрослела и нашла новых друзей, а ее базовые эмоции, живущие в головном отделе Райли, сформировали у нее определенные положительные убеждения, которые стали основой ее личности. Они выглядят как дерево, в котором веточки-убеждения сплетаются воедино и становятся ценностной системой девочки. Это дерево находится в самом центре головного отдела, напротив пульта управления (это важная деталь, к которой мы вернемся позже). Помимо этого Радость – главная из базовых эмоций – построила механизм, который позволяет избавиться от негативных эмоций путем выбрасывания их на границу глубин сознания.

Во второй части анимационного фильма 13-летняя Райли готовится к переходу в среднюю школу, она активно занимается хоккеем и получает приглашение в летний спортивный лагерь, где планирует показать себя, чтобы попасть в школьную команду. Однако самое главное – это наступление пубертата, подросткового периода, который переворачивает привычную жизнь с ног на голову, а подливают масла в огонь новые эмоции: Зависть, Хандра, Стыд, Ностальгия и главная среди них – Тревожность.

В современном мире именно тревожность является одной из главных проблем подростков, которая захватывает их разум и способствует эмоционально нестабильному состоянию, стрессу и переживаниям о будущем. Взрослые далеко не всегда понимают чувства и состояние подростка в этот период.

В мультфильме наглядно показано, как Тревожность влияет на жизнь Райли. Когда она появилась, она захватила пульт и полностью взяла управление эмоциями девочки на себя, выгнала базовые эмоции и вырвала то самое дерево положительных убеждений, чтобы создать новое – дерево тревожных убеждений. И у нее это получилось: однажды у Райли случилась паническая атака, потому что Тревожность без остановки прокручивала негативные сценарии в голове девочки, исход которых был всегда негативный.

Чуть позже зритель понимает, что главной героиней является не Райли, а эмоции. Именно они ею управляют. В этот период у девочки формируются новые убеждения, долгосрочная и краткосрочная память, появляется свое Я и понимание своей роли в обществе. А под влиянием пубертата на это влияет Тревожность, которая захватывает все сознание Райли, пока Радость и другие эмоции пытаются преодолеть испытания, которые им подкидывает главный антагонист. В какой-то момент Радость сдается, но благодаря поддержке других эмоций понимает, что нужна Райли. Даже Радости нужна поддержка, а подросткам – особенно.

Мультфильм вызвал положительный ажиотаж в Сети, огромное количество нарезок, положительных отзывов и рекомендаций к просмотру от родителей, психологов, подростков:

«Аплодирую стоя тем, кто снял этот мульт. Настолько интересно внедрить и показать наглядно, что такое эмоции и как они нами управляют. Вообще шедеврально. Очень крутой и поучительный мульт», – комментарий девушки в социальных сетях.



© Кадр из трейлера мультфильма "Головоломка 2"

«На этом моменте у меня потекли слезы, всё так правдиво показали, как происходят панические атаки», – комментарий подростка в социальных сетях под нарезкой из этого мультика про паническую атаку Райли.



Зрители также были довольны озвучкой и совсем не заметили, что за дубляж в этот раз отвечала казахская компания «Меломан», потому что компания Disney в 2022 году перестала представлять свои проекты в РФ из-за международных санкций. По этой же причине вторую часть показывают не во всех кинотеатрах России и озвучивали сиквел «Головоломки» не в России, а в Казахстане.

«Головоломку 2» можно назвать достойным продолжением первой части. Картина стала первой из тех, что вышли в 2024 году, которой удалось собрать в прокате более $1 млрд.