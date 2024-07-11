Вышел финальный сезон сериала «Викинги: Вальхалла»

Сегодня на Netflix состоялась премьера третьего, финального сезона сериала «Викинги: Вальхалла». Шоу уже можно посмотреть на сервисе — для просмотра доступны все восемь серий. В том числе и с субтитрами на русском языке.

© Кадр из трейлера сериала "Викинги: Вальхалла"

«Викинги: Вальхалла» — спин-офф популярного сериала «Викинги», главную роль в котором исполнили Трэвис Фиммел, Густаф Скарсгард и Александр Людвиг. События «Вальхаллы» происходят через 100 лет после основного шоу.

Третий сезон «Вальхаллы» стал большим финалом, в котором завершились основные сюжетные линии сериала. Продолжение рассказывает о событиях, которые развернулись через семь лет после выхода второго сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.