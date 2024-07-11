В России создают фильм о военных медиках "Уроки Донбасса. Здравия желают"
Документальный фильм "Уроки Донбасса. Здравия желают", посвященный подвигам военных медиков в зоне специальной военной операции (СВО), готовит к выпуску продюсерский центр "Синема продакшн". Об этом сообщил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Сохранить память о достижениях отечественной военной медицины - приоритетная задача для многих членов Российского исторического общества. Например, продюсерский центр "Синема продакшн" в настоящее время готовит документальный фильм под названием "Уроки Донбасса. Здравия желают", посвященный подвигам наших современников - российских военных медиков", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории военной медицины.
В свою очередь продюсер центра Мария Журомская отметила, что серия "Уроки Донбасса. Здравия желают" - это фильм о медиках, которые спасают жизни в зоне СВО. По ее словам, съемки фильма осуществляются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и информационной поддержке Минобороны РФ.
"Мы надеемся, что этот проект будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи. И если кто-то из представителей молодого поколения заинтересуется после просмотра этого фильма профессией военного медика, мы будем считать задачу, поставленную при создании этого фильма выполненной", - заключила Журомская.