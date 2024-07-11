В России создают фильм о военных медиках «‎Уроки Донбасса. Здравия желают»‎

Документальный фильм "Уроки Донбасса. Здравия желают", посвященный подвигам военных медиков в зоне специальной военной операции (СВО), готовит к выпуску продюсерский центр "Синема продакшн". Об этом сообщил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

© unsplash

"Сохранить память о достижениях отечественной военной медицины - приоритетная задача для многих членов Российского исторического общества. Например, продюсерский центр "Синема продакшн" в настоящее время готовит документальный фильм под названием "Уроки Донбасса. Здравия желают", посвященный подвигам наших современников - российских военных медиков", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории военной медицины.



В свою очередь продюсер центра Мария Журомская отметила, что серия "Уроки Донбасса. Здравия желают" - это фильм о медиках, которые спасают жизни в зоне СВО. По ее словам, съемки фильма осуществляются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и информационной поддержке Минобороны РФ.