Константин Юшкевич в девятый раз станет «Балаболом»

К съёмкам девятого сезона иронического детектива «Балабол» приступил телеканал НТВ. Съёмки проходят в Москве и Подмосковье. В центре истории – провинциальный опер Александр Балабин по прозвищу Балабол. Так его называют за умение смеяться в лицо проблемам и не терять чувство юмора даже в самых опасных ситуациях. Главную роль в проекте неизменно исполняет актёр театра и кино Константин Юшкевич.

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Саня – типичный одиночка, уверен в себе и в том, что может справиться сам с любой проблемой. Тем не менее он нередко попадает в безвыходные ситуации, выбираться из которых приходится при помощи коллег и верных друзей. В девятом сезоне у Балабола появится новый серьёзный противник – бывший спецназовец Макеев (Василий Шмаков). Непростые обстоятельства ждут Саню и в личной жизни: его отношения с Марьям (Юлия Такшина) становятся напряжёнными, он на своей шкуре узнает, каково это – когда любимому человеку работа важнее, чем семья.

"Девятый сезон будет более локальным, домашним, по стилю ближе к первым частям, - говорит Константин Юшкевич. - Каких-то глобальных событий, связанных, например, с транснациональными корпорациями, которые были в прошлых сезонах, происходить не будет. Но всё остальное, в том числе и то самое обаяние сериала, я надеюсь, сохранится и даже преумножится. За долгое время работы в одной команде у нас появились свои локальные шутки, свой птичий язык. Открою маленький секрет: очень многое дорабатывается прямо на площадке. Импровизации у нас разрешены и даже поощряются! Мы же уже давно в этом проекте, и каждый артист сроднился со своим героем. Любого актёра можно попросить: “Скажи, как персонаж”, и он тут же войдёт в образ."



К команде сериала присоединился новый режиссёр Владимир Шевельков.

"Пришла моя очередь работать над этим проектом. Моя цель – не только сохранить всё накопленное за много сезонов, но и развить юмор, драки, - считает Шевельков. - Я с радостью согласился присоединиться к проекту, здесь отличный актёрский состав, “поворотистый” сценарий. Всегда приятно, когда тебе доверяют успешный сериал и предлагают двигать его дальше, развивать сюжет талантливых авторов. Конечно, в такой проект входить всегда сложнее, чем начинать с нуля. Самое трудное – это договориться с актёрами, которые за восемь сезонов уже собрали образы своих героев. Моя задача – напомнить, с чего начинался сериал, где конфликт, на чем строится дружба, освежить отношения между героями."



В новых сериях «Балабола» Сане и его команде придётся расследовать телефонные и интернет-мошенничества, искать сокровища капитана Флинта, раскрывать похищения коммерсантов, словом, как всегда, наводить порядок в родном городе. Как и в восьмом сезоне сериала, проблем и передряг Балаболу добавит приехавший погостить дядя Митя (Сергей Баталов).