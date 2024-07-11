Кевин Костнер отложил выход второй части «Горизонтов»

Фильм Кевина Костнера «Горизонты: Часть 2» (Horizon: An American Saga — Chapter 2) не выйдет в американский прокат 16 августа 2024 года, как было заявлено ранее. Как сообщает Variety, это не означает, что вторую часть вестерн-саги не покажут в кинотеатрах и она «уйдет» в онлайн или цифровой релиз, новая дата будет объявлена позже. Фильм должен был выйти и в российский прокат 15 августа, скорее всего, он также будет отложен.

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Предположительно, такое решение продюсерская компания Костнера Territory Pictures и дистрибьютор New Line Cinema приняли в связи с очень плохими сборами фильма «Горизонты: Часть 1», который вышел в мировой прокат в конце июня (после майской премьеры на Каннском кинофестивале). При бюджете в 100 миллионов долларов амбициозный кинопроект (в который режиссер, сценарист, продюсер и исполнитель одной из главных ролей Костнер вложил личные средства) собрал в американском прокате всего чуть более 20 миллионов, а в мировом – полмиллиона (в том числе менее 60 тысяч в России). Бюджет второй части «Горизонтов» составляет 50 миллионов, а запланированы еще третий и четвертый фильм.

В ближайшее время состоится онлайн-премьера «Горизонты: Часть 1» на видеосервисе Max, а также он выйдет в США цифровом формате по запросу. Territory Pictures и New Line Cinema считают, что это позволит познакомиться с фильмом большему числу зрителей, что подготовит почву для выхода продолжения (но времени на «подготовку» потребуется несколько больше).

"Реакция аудитории на первые «Горизонты» и энтузиазм по поводу продолжения нашей истории в были невероятно приятны, - говорится в заявлении продюсеров. - Кевин снял этот фильм для людей, которые любят кино и хотят отправиться в путешествие. Поддержка, которую мы получили от киноманов и владельцев кинотеатров, когда они знакомятся с первой главой этой саги, только укрепляет нашу веру в них и в фильмы, которые мы сняли, и мы благодарим их за то, что они присоединились к нам. Мы приветствуем возможность расширения этого окна, поскольку знаем, что это только улучшит впечатления от просмотра «Горизонты: Часть 2»."



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