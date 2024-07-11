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В кинопарке "Москино" прошли съемки около 30 проектов

Съемки около 30 проектов прошли на территории кинопарка "Москино" за время его работы. Об этом сообщил журналистам гендиректор кинопарка Кирилл Косенко.

В кинопарке «‎Москино» прошли съемки около 30 проектов
© РИА Новости
"Постоянно появляются проекты <...>, с начала года около 20, до этого еще было порядка 10-13. Заявка "падает" каждый день", - сказал Косенко, подчеркнув, что площадка очень востребована среди киноделов.

Он отметил, что в числе снятых в кинопарке проектов - сериалы "ГДР", "По зову сердца", "Пингвины моей мамы". Среди тех, кто подает заявки на съемки есть и малобюджетные, и большие фильмы.

"Мы не создаем на данный момент прямую конкуренцию существующей инфраструктуре, например, "Мосфильму", потому что "Мосфильм" - это все-таки преимущественно павильоны. Наша задача - создание именно натурных площадок. Чтобы снять историческое кино в Москве требуется помимо того, чтобы согласовать, того, что вы создаете дискомфорт, надо снять все кондиционеры, убрать проводку, сменить разметку, все вывески", - пояснил он, добавив, что в кинопарке, помимо воссозданных исторических локаций, строится 4 га "современной Москвы", интерьеры полицейского участка, детского сада, аэропорта и других локаций.
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