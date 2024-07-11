В кинопарке "Москино" прошли съемки около 30 проектов
Съемки около 30 проектов прошли на территории кинопарка "Москино" за время его работы. Об этом сообщил журналистам гендиректор кинопарка Кирилл Косенко.
"Постоянно появляются проекты <...>, с начала года около 20, до этого еще было порядка 10-13. Заявка "падает" каждый день", - сказал Косенко, подчеркнув, что площадка очень востребована среди киноделов.
Он отметил, что в числе снятых в кинопарке проектов - сериалы "ГДР", "По зову сердца", "Пингвины моей мамы". Среди тех, кто подает заявки на съемки есть и малобюджетные, и большие фильмы.
"Мы не создаем на данный момент прямую конкуренцию существующей инфраструктуре, например, "Мосфильму", потому что "Мосфильм" - это все-таки преимущественно павильоны. Наша задача - создание именно натурных площадок. Чтобы снять историческое кино в Москве требуется помимо того, чтобы согласовать, того, что вы создаете дискомфорт, надо снять все кондиционеры, убрать проводку, сменить разметку, все вывески", - пояснил он, добавив, что в кинопарке, помимо воссозданных исторических локаций, строится 4 га "современной Москвы", интерьеры полицейского участка, детского сада, аэропорта и других локаций.