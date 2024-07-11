Стартовали съемки девятого сезона криминального сериала «Балабол»

Кинокомпания «ТМ Продакшн» начала работу над девятым сезоном сериала «Балабол». Производство продлится несколько месяцев, после чего премьера состоится на телеканале НТВ.

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Девятый сезон ироничного детектива расскажет новую историю провинциального опера Александра Балабина по прозвищу Балабол. У героя появится серьёзный противник — бывший спецназовец Макеев. Непростые обстоятельства ждут персонажа и в личной жизни: его отношения с Марьям становятся напряжёнными, и он на своей шкуре узнаёт, каково это – когда любимому человеку работа важнее, чем семья.

К главной роли в шоу вернётся Константин Юшкевич, в продолжении также сыграют Вадим Андреев, Инга Оболдина, Георгий Сиятвинда, Иван Агапов и другие актёры. Режиссёром нового сезона выступит Владимир Шевельков.