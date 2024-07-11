Умер один из создателей черепашек-ниндзя Майкл Зулли

8 июля ушел из жизни Майкл Зулли, американский художник, иллюстратор и автор комиксов. В частности, в 1990-1991 годах он работал над комиксами про черепашек-ниндзя. Его мрачноватые интерпретации вызвали у фанатов неоднозначную реакцию.

© Кадр из мультсериала "Черепашки Ниндзя: Новые Приключения"

Некролог 71-летнего художника публикует BD. Причина смерти не названа.

Зулли родился в 1952 году. Комиксами занимался с середины 1980-х. Среди работ художника - спорный комикс про Болотную тварь, который в DC не рискнули публиковать. В нем Тварь путешествует во времени и встречает Иисуса Христа. Финал истории шокирует даже самых закаленных.

Плюс Зулли занимался с Нилом Гейманом его "Песочным человеком" и с Элисом Купером - "Последним искушением". Среди других заметных проектов - комиксы по вселенным Бэтмена и "Звездных войн".

Художник трижды номинировался на Премию Айснера - это "Оскар" для комиксистов".