Умер один из создателей черепашек-ниндзя Майкл Зулли
8 июля ушел из жизни Майкл Зулли, американский художник, иллюстратор и автор комиксов. В частности, в 1990-1991 годах он работал над комиксами про черепашек-ниндзя. Его мрачноватые интерпретации вызвали у фанатов неоднозначную реакцию.
Некролог 71-летнего художника публикует BD. Причина смерти не названа.
Зулли родился в 1952 году. Комиксами занимался с середины 1980-х. Среди работ художника - спорный комикс про Болотную тварь, который в DC не рискнули публиковать. В нем Тварь путешествует во времени и встречает Иисуса Христа. Финал истории шокирует даже самых закаленных.
Плюс Зулли занимался с Нилом Гейманом его "Песочным человеком" и с Элисом Купером - "Последним искушением". Среди других заметных проектов - комиксы по вселенным Бэтмена и "Звездных войн".
Художник трижды номинировался на Премию Айснера - это "Оскар" для комиксистов".