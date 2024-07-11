Создатели фильма F1 опровергли слухи о высоких расходах
Летом 2025 года в прокат выйдет фильм F1 с Брэдом Питтом в главной роли, а одним из продюсеров является Льюис Хэмилтон. Некоторое время назад пресса писала, что проект войдёт в число самых дорогих в истории кинопроизводства, и бюджет съёмок превысит $300 миллионов.
Однако главный продюсер Джерри Брукхаймер и режиссёр ленты Джозеф Косински уверяют, что цифры не соответствуют действительности, и бюджет заметно меньше.
«Я работал над многими фильмами и привык, что по разным причинам в прессе завышают бюджеты, – рассказал Джозеф Косински изданию Deadline. – Но я ещё никогда не сталкивался с ситуацией, чтобы цифры в прессе настолько не соответствовали реальным. Я не знаю, откуда взялась такая цифра».
Слова режиссёра подтверждает Джерри Брукхаймер:
«Люди не понимают, что мы снимаем в льготных локациях. В Англии, во многих странах Европы и в Абу-Даби предоставляют большие скидки, что снижает бюджет на производство. Кроме того, за счёт спонсорства мы собрали больше денег на машину, чем некоторые команды Формулы 1. Если принять всё это во внимание, то наши расходы окажутся ниже, чем думают люди. Мы никогда ничего не переснимали, ни одной сцены. Так что слухи о большом бюджете не соответствуют действительности».