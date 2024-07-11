Создатели фильма F1 опровергли слухи о высоких расходах

Летом 2025 года в прокат выйдет фильм F1 с Брэдом Питтом в главной роли, а одним из продюсеров является Льюис Хэмилтон. Некоторое время назад пресса писала, что проект войдёт в число самых дорогих в истории кинопроизводства, и бюджет съёмок превысит $300 миллионов.

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Однако главный продюсер Джерри Брукхаймер и режиссёр ленты Джозеф Косински уверяют, что цифры не соответствуют действительности, и бюджет заметно меньше.

«Я работал над многими фильмами и привык, что по разным причинам в прессе завышают бюджеты, – рассказал Джозеф Косински изданию Deadline. – Но я ещё никогда не сталкивался с ситуацией, чтобы цифры в прессе настолько не соответствовали реальным. Я не знаю, откуда взялась такая цифра».



Слова режиссёра подтверждает Джерри Брукхаймер: