Вышел жесткий трейлер новой экранизации «Хранителей» Алана Мура

Вслед за тизером появился и полноценный - жесткий, рэдбэнд (т.е. без цензуры, 18+) - трейлер очередного прочтения культовых "Хранителей" Алана Мура.

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Проект разбит на две части, первая выйдет 13 августа.

Действие по-прежнему происходит в альтернативной Америке 1980-х. История - о том, как объявленные вне закона бывшие соратники-супергерои вновь объединяются после убийства одного из них.

Новая (в 2008-м выходил мультсериал) анимационная версия "Хранителей" была анонсирована на Comic-Con в Сан-Диего в 2023 году. В 2009-м вышел мощный фильм Зака Снайдера, а через десять лет - и игровой сериал.