Netflix опубликовал трейлер эротической комедии по «‎Декамерону» Боккаччо

Появился трейлер "Декамерона" (18+), это - очередная экранная адаптация сборника новелл Боккаччо, созданных в XIV веке.

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Новое прочтение - разухабистая эротическая комедия с элементами реалити-шоу. Во всяком случае, на последнюю деталь напирают создатели сериала.

Действие происходит тогда же - в XIV веке. Во время эпидемии чумы благородные юноши и девушки покидают Флоренцию и отправляются на загородную виллу. Где сексуальная и гастрономическая оргия вскоре перерастает в борьбу за выживание и всеобщий хаос.

Шоу занимались люди, снимавшие "Фарго" (18+), "Американскую историю ужасов" (18+), "Шершней" (18+).

В ролях: Тони Хейл, Сирша-Моника Джексон, Заша Мэмет, Таня Рейнольдс, Дагги Макмикин, Лейла Фарзад, Джессика Пламмер. Релиз - 25 июля.

"Декамерон" начали экранизировать с теми или иными вариациями еще в 1920-х. Несколько адаптаций вышли в СССР и России.