Рассмешить зрителя стало сложнее: интервью с актером Данилым Рассомахиным

Начались съемки 16-серийного комедийного сериала «Кукушкин». В основе сюжета — трансформация молодого застенчивого юноши Лени. «Вечерняя Москва» пообщалась с исполнителем главной роли — Данилой Рассомахиным.

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Данила, в сериале «Кукушкин» у вас роль скромного парня, так называемого офисного «планктона». Могли бы вы назвать себя интровертом в реальной жизни?

— В жизни я стараюсь сбалансировать в себе эти черты. Наверное, я в целом более открытый человек, хотя понимаю, что полезно иногда побыть одному в тишине.

Важная характеристика вашего героя — он влюблен. А вы сами были влюблены?

— Конечно! И влюблялся по-разному. И тайно, и безответно, и взаимно, и глупо... Любовь — это круто. Может, я так говорю, потому что выжигающей любви у меня не было. Хотя, если она выжигает, может, она и не любовь? Не знаю. Любовь — это чудо и тайна. Это источник вдохновения и энергии. И круто, что у нас сериал про это чувство.

Вы говорили, что в вашей личной жизни есть совпадения с жизнью вашего героя Лени. Могли бы поделиться этой историей?

— В характере Лени я нахожу много и своих смешных ошибок, и комплексов. Например, мне тоже когда-то казалось, что уж лучше притворяться, чем быть таким, какой ты есть.

Вам как актеру, что сложнее показывать — драму или комедию?

— У меня уже были и есть и комедийные, и драматические роли, особенно, когда я играл в театре. Конечно, по канонам, в каждой комической роли мы ищем место, где можно сыграть грусть, а в драматической — наоборот. А вообще, по наблюдениям, рассмешить зрителя сегодня стало сложнее, чем заставить плакать.

Более чем на протяжении двух лет вас с братом-близнецом Павлом можно было увидеть на экране в нашумевших юмористических сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». Эти проекты стали для вас «входным билетом» в мир большого кино?

— Это было очень крутое время! Единственное, что могу сказать, что эти замечательные проекты дали мне большой опыт, который мне сильно пригодился в дальнейшем! А еще благодаря этим популярным и замечательным сериалам нас с братом стали чаще узнавать на улице. Признаюсь, это было очень приятно.

2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи. Расскажите, есть ли у вас сейчас в работе проекты, в которых эта тема была бы центральной?

— Я думаю, что любой проект, какой бы ни снимался, не может обойтись без этих тем. В принципе, и «Кукушкин» тоже их содержит. Любовь главного героя — центральная тема. Семья как общность людей, которые учатся уважать друг друга, несмотря на свою разность, — тоже есть. Ну и тема верности будет.

А как у вас складываются отношения с вашими родными?

— Надо сказать, что свою довольно обширную семью я очень люблю. И благодарен, что она у меня есть.

Вы с братом вместе ставили спектакль «Ястреб». Расскажите, почему решили попробовать себя в режиссерском кресле? Это просто временное увлечение?

— Это уже даже не увлечение, а последовательное поступательное развитие. «Ястреб» был нашим вторым совместным спектаклем, а самым первым стал — «Следующим номером...». Также я уже поставил три детских спектакля в «Домике Фанни Белл». Что касается причины ухода в режиссуру — то это желание расти и развиваться.

А есть ли у вас планы на продолжение режиссерского опыта также и в кино?

— Если дорастем. Мечты, конечно, есть. И даже идеи.

Досье

Актер Данила Рассомахин родился 29 декабря 1992 года в Москве.

В 2014 году окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС, мастерская В. Б. Гаркалина. У Данилы есть брат-близнец Павел, также актер.

Братья еще в школе отличились на фестивале сценического фехтования «Серебряная шпага» С 2005 по 2024 год Данила сыграл в 30 киноработах.

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