Рассмешить зрителя стало сложнее: интервью с актером Данилым Рассомахиным

Рассмешить зрителя стало сложнее: Актер Данила Рассомахин обрел популярность после съемок с братом-близнецом
Начались съемки 16-серийного комедийного сериала «Кукушкин». В основе сюжета — трансформация молодого застенчивого юноши Лени. «Вечерняя Москва» пообщалась с исполнителем главной роли — Данилой Рассомахиным.
Данила, в сериале «Кукушкин» у вас роль скромного парня, так называемого офисного «планктона». Могли бы вы назвать себя интровертом в реальной жизни?
— В жизни я стараюсь сбалансировать в себе эти черты. Наверное, я в целом более открытый человек, хотя понимаю, что полезно иногда побыть одному в тишине.
Важная характеристика вашего героя — он влюблен. А вы сами были влюблены?
— Конечно! И влюблялся по-разному. И тайно, и безответно, и взаимно, и глупо... Любовь — это круто. Может, я так говорю, потому что выжигающей любви у меня не было. Хотя, если она выжигает, может, она и не любовь? Не знаю. Любовь — это чудо и тайна. Это источник вдохновения и энергии. И круто, что у нас сериал про это чувство.
Вы говорили, что в вашей личной жизни есть совпадения с жизнью вашего героя Лени. Могли бы поделиться этой историей?
— В характере Лени я нахожу много и своих смешных ошибок, и комплексов. Например, мне тоже когда-то казалось, что уж лучше притворяться, чем быть таким, какой ты есть.
Вам как актеру, что сложнее показывать — драму или комедию?
— У меня уже были и есть и комедийные, и драматические роли, особенно, когда я играл в театре. Конечно, по канонам, в каждой комической роли мы ищем место, где можно сыграть грусть, а в драматической — наоборот. А вообще, по наблюдениям, рассмешить зрителя сегодня стало сложнее, чем заставить плакать.
Более чем на протяжении двух лет вас с братом-близнецом Павлом можно было увидеть на экране в нашумевших юмористических сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». Эти проекты стали для вас «входным билетом» в мир большого кино?
— Это было очень крутое время! Единственное, что могу сказать, что эти замечательные проекты дали мне большой опыт, который мне сильно пригодился в дальнейшем! А еще благодаря этим популярным и замечательным сериалам нас с братом стали чаще узнавать на улице. Признаюсь, это было очень приятно.
2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи. Расскажите, есть ли у вас сейчас в работе проекты, в которых эта тема была бы центральной?
— Я думаю, что любой проект, какой бы ни снимался, не может обойтись без этих тем. В принципе, и «Кукушкин» тоже их содержит. Любовь главного героя — центральная тема. Семья как общность людей, которые учатся уважать друг друга, несмотря на свою разность, — тоже есть. Ну и тема верности будет.
А как у вас складываются отношения с вашими родными?
— Надо сказать, что свою довольно обширную семью я очень люблю. И благодарен, что она у меня есть.
Вы с братом вместе ставили спектакль «Ястреб». Расскажите, почему решили попробовать себя в режиссерском кресле? Это просто временное увлечение?
— Это уже даже не увлечение, а последовательное поступательное развитие. «Ястреб» был нашим вторым совместным спектаклем, а самым первым стал — «Следующим номером...». Также я уже поставил три детских спектакля в «Домике Фанни Белл». Что касается причины ухода в режиссуру — то это желание расти и развиваться.
А есть ли у вас планы на продолжение режиссерского опыта также и в кино?
— Если дорастем. Мечты, конечно, есть. И даже идеи.
Досье
Актер Данила Рассомахин родился 29 декабря 1992 года в Москве.
В 2014 году окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС, мастерская В. Б. Гаркалина. У Данилы есть брат-близнец Павел, также актер.
Братья еще в школе отличились на фестивале сценического фехтования «Серебряная шпага» С 2005 по 2024 год Данила сыграл в 30 киноработах.
Штрихи к портрету Данилы Рассомахина
- Мечты сбываются. Данила и его брат-близнец Павел, помимо работы в кино, играют в нескольких театрах. Братья служат в Центре драматургии и режиссуры (ЦДР), а еще в Театре Наций. По словам Данилы, на сцену они попали по счастливой случайности. Тогда Владимир Панков, художественный руководитель ЦДР, представлял праздничный вечер Петера Штайна. Участвуя в мероприятии, Павел и Данила начали грезить о работе в театре. Позже мечта братьев сбылась, и как актеры они попали в спектакль «Женитьба», а затем и в другие проекты Театра Наций;
- Заступился за девушку. Однажды у дамы сердца Данилы Рассомахина была фотосессия после детского спектакля. Рядом с девушкой оказались незнакомые молодые люди, которые, как показалось актеру, смеялись и показывали пальцем на костюм артистки. В этот момент Данила, прямо как его герой Леня, сказал себе, что нужно «быть мужиком». Актер подошел к компании и, заступившись за девушку, попросил молодых людей отойти. На вопрос «А кто ты?» Рассомахин соврал, что он — сотрудник этого театра. Чуть позже выяснилось, что ребята были настоящими работниками театра — монтировщиками спектакля, в котором играла девушка Данилы Рассомахина. После этой истории «хулиганы» долго смеялись и припоминали девушке ее «защитника». Актер признался, что тогда ему было жутко стыдно, а сейчас — смешно;
- Стал писать благодаря травме. История создания одного из первых спектаклей братьев Рассомахиных «Школа для слепых» — довольно необычная. Однажды Данила получил травму ноги, после которой очень долго восстанавливался. После операции в качестве арт-терапии он несколько лет писал сюжеты просто «в стол», для себя. В один момент артист показал свои наработки брату, и они решили попробовать воплотить идею. Но текст был настолько личный, что Павел и Данила не рискнули делиться им с другими людьми и поставили спектакль на сцене самостоятельно.