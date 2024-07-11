В Альметьевске состоится фестиваль анимационного кино

Всероссийский фестиваль анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ предоставляет возможность познакомиться с качественной авторской анимацией, рассказал генеральный продюсер события Розалин Каримов в пресс-центре НСН.

«Наша задача – рассказать людям про анимацию в регионе. Научить их любить авторскую анимацию, чтобы семьи, глядя на хорошие мультфильмы, развивали свои базовые традиционные ценности и росли в креативной среде. Сам фестиваль развился от бренда KARAKUZ, на базе этой истории родилось 10 фестивальных движений, которые в этом году будут представлять 15 фестивалей в Альметьевске. Фестиваль набрал обороты. В прошлом году среди участников были представители соседних регионов и столицы», - заявил он.



По словам Каримова, фестиваль предлагает интересный досуг как детям, так и взрослым.

«В нашем регионе анимационного движения не так много, наш фестиваль для кого-то - отправная точка или старт карьеры. Это семейный формат – есть активности для детей разного возраста. Взрослым доступно знакомство с индустрией, к нам приезжают режиссеры и продюсеры различных студий, которые рассказывают, как развиваться в разных направлениях», - добавил он.



IV Всероссийский фестиваль анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ впервые прошел в Республике Татарстан в городе Альметьевск в 2021 году, передает «Радиоточка НСН».