Депутат Милонов предложил создать нацпроект «Российский сериал»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал в беседе с RT создать нацпроект «Российский сериал».

«Не надо превращать российскую аудиторию в массу, пережёвывающую любой сериал и контент. Мы такое проходили, спасибо. Рабыня Изаура и Сиси Кэпвелл уже насиловали мозг нашим зрителям. Турецкие или корейские сериалы надо как-то лимитировать, выпускать их ограниченно — 1—2% эфирного времени достаточно», — заявил он.



По мнению Милонова, надо создать нацпроект «Российский сериал», поддерживать своих, спонсировать.

«Замечательно научились у нас снимать. Вот это и надо поддерживать», — отметил парламентарий.



Ранее Милонов заявил в беседе с RT, что необходимо задуматься над созданием не только своего аналога Голливуда, но и над разработкой перечня мировых кинолент, которые «помогают воспитывать в душах зрителя нечто правильное».