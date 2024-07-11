18 июля в прокат выходит новый мистический триллер «Паранойя», в честь чего мы решили вспомнить и другие фильмы с высоким рейтингом и непредсказуемой развязкой, от которых невозможно оторваться.

Паранойя

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Фильм про молодую девушку Лулу, которая после клинической смерти начинает ощущать присутствие сверхъестественных сил вокруг себя. В этот период на жизненном пути она встречает парня, который верит в призраков. Вместе они пытаются разобраться, кто или что преследует Лулу. Все происходит по-настоящему или это всего лишь паранойя, предстоит узнать главным героям.

Молчание ягнят

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Молодой агент ФБР обращается за помощью к психопату-каннибалу, чтобы помочь в поимке другого серийного убийцы. Фильм о психологической битве между двумя гениальными умами.

Престиж

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Два иллюзиониста соперничают друг с другом в Великобритании конца 19 века, стремясь создать самые потрясающие иллюзии. Постепенно их соперничество принимает опасный оборот.

Семь

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Детектив и его новый партнер начинают расследование серии убийств, основанных на семи смертных грехах. Фильм полон напряжения и неожиданных поворотов.

Начало

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Крадущийся вор секретов использует технологию сновидений, чтобы проникнуть в подсознание целей и извлечь ценную информацию. Однако его последнее задание ставит его перед самым сложным испытанием.