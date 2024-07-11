«Москино» запускает проект по съемкам народного кино

15 июля заканчивается прием сценарных идей для проекта от «Идеи до премьеры», который запустила сеть «Москино» и в которым может принять участие любой москвич.

В состав жюри, которое будет оценивать представленные работы, вошли именитые кинематографисты. Уже через четыре дня, 19 июля они объявят имена трех победителей. А сами сценарии напишут профессиональные сценаристы.

Желающие поучаствовать в конкурсе должны вначале ответить на вопросы, а затем предложить идею фильма. Организаторы выбрали три темы: «Москва соединяет сердца: как я встретил свою любовь», «Помогать — просто? Истории добрых дел», «Москва слезам не верит: истории успеха в городе».

Через 10 дней после поведения итогов конкурса на лучшую сценарную идею намечен кастинг для тех, кто хочет попробовать свои силы на актерском поприще. Причем независимо от того, есть ли у него актерский опыт или нет. После отобранные актеры примут участие в съемках. А дальше профессионалы займутся сборкой фильма. Самое интересное состоит в том, что эти фильмы будут показаны уже 27 августа, в День российского кино. То есть на производство фильма уйдет менее двух месяцев.