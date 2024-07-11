Съемки четвертого сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» отменили

Российская кинокомпания Good Story Media объявила, что съёмки четвёртого сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» и продолжения «Сладкой жизни» не состоятся. Изначально производство должно было начаться этим летом, однако в итоге они не состоятся.

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В Good Story Media не стали раскрывать причины происходящего, отметив лишь, что планируют выложить сценарии произведений в открытый доступ.

Не хотелось бы заканчивать этот пост на минорной ноте. Мы сделаем всё возможное с нашей стороны, чтобы выложить в открытом доступе сценарии этих неснятых историй. Конечно, читать сценарий — это не смотреть любимый сериал, но знаем, что ваша фантазия может оживить историю, если она по-настоящему хорошая.

Отмена съёмок четвёртого сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» и продолжения «Сладкой жизни» от Good Story Media не означает, что ими не займётся другая компания.