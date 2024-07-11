«Винокурня семьи Комада» — производственная драма в стиле аниме

Сегодня, 11 июля, в российском прокате стартует японская анимационная картина "Винокурня семьи Комада" (18+).

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Мы ознакомились с ней на предварительном показе и расскажем, стоит ли вам потратиться на билет в кино.

В центре сюжета - незадачливый юный парень Котаро Такахаси, который не может найти себя на профессиональном поприще, регулярно меняет места работы и на момент начала истории трудится журналистом локального новостного портала.

Его отправляют провести серию интервью и подготовить репортаж о местном предприятии, которое возглавляет молодая девушка, получившая управление компанией по наследству после серии трагичных событий.

Неопытный сотрудник информационного ресурса слабо разбирается в деловых вопросах, руинит первое задание, но постепенно, вникая в детали бизнес-процессов и биографии людей в них вовлеченных, начинает "втягиваться".

По жанру проект можно отнести к производственной драме.

Повествование медленное, спокойное, неторопливое, местами даже слишком, но без усыпляющего эффекта. Этому способствует идеально подобранный хронометраж - всего полтора часа, что уважаемо - особенно на фоне того, что некоторые пилоты сериалов сейчас зачем-то сильнее растягивают.

Все действия, которые разворачиваются на экране, - это неплохо написанные диалоги между персонажами, что в рамках выбранной стилистики вполне допустимо. За ними интересно следить, между хорошо продуманными персонажами заметна динамика "химии" взаимоотношений.

Визуальное оформление вполне типично для аниме. Понятно, что тут нет бюджетов Миядзаки, но некоторые отдельные кадры по своей композиции и наполнению справедливо могут претендовать на роль скринсейвера на дисплее смартфона или рабочего стола.

Музыкальное оформление вторит общему неспешному нарративу и обрамляет его более объемной атмосферой.

Ближе к концу лента раскрывается с ещё одной стороны, поднимая тему семейных ценностей и отношений с родственниками, становясь более близкой и понятной массовой аудитории, а финальная развязка хоть и легко предугадывается, но все равно способна вызвать эмоциональный отклик.

Как итог, мультфильм для разрушения стереотипов можно смело рекомендовать к просмотру аудитории, которая считает, что аниме - это исключительно про азиатское безумие, жестокость, кровищу и расчлененку.

Стоит ли ради этого идти в кинотеатр? Здесь уж решайте сами - 1 августа "Винокурня семьи Комада" появится на российских стримингах, причем в составе базовых подписок. Учитывая жанровые особенности, домашний опыт вряд ли будет сильно отличаться от просмотра на большом экране.

В целом у авторов получилась неожиданно ламповая, уютная и камерная история, которую в том или ином виде мы можем рекомендовать к ознакомлению.

Оценка: 3 из 5.