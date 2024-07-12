Россия и Китай продолжают съемки детектива «Красный шелк»

Закончился российский съемочный блок детективного экшена «Красный шелк», который проходил на Байкале, в Псковской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге и в павильонах Москвы. Теперь команда фильма переезжает в Китай на киностудию Hengdian World Studios.

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Для павильонных съемок в Москве был возведен самый большой экран в Европе с виртуальной декорацией, а для имитации окружающей среды в павильоне было построено управляемое искусственное небо, созданное из 70 световых приборов. Несколько месяцев картину снимали в поезде, который был возведён 1:1 к оригинальному специально для съемок.

Милош Бикович, исполнивший главную роль, рассказал: