Россия и Китай продолжают съемки детектива «Красный шелк»
Закончился российский съемочный блок детективного экшена «Красный шелк», который проходил на Байкале, в Псковской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге и в павильонах Москвы. Теперь команда фильма переезжает в Китай на киностудию Hengdian World Studios.
Для павильонных съемок в Москве был возведен самый большой экран в Европе с виртуальной декорацией, а для имитации окружающей среды в павильоне было построено управляемое искусственное небо, созданное из 70 световых приборов. Несколько месяцев картину снимали в поезде, который был возведён 1:1 к оригинальному специально для съемок.
Милош Бикович, исполнивший главную роль, рассказал:
«Я люблю кино, которое читается и делается по-новому, смешивая жанры и удивляя зрителей. «Красный шелк» — это детектив, в котором есть и интересные герои, и разнообразная натура, и скрещивание русской и китайской культур, и большое количество экшен-сцен. Уверен, зрителям будет интересно разгадывать эту историю вместе с главным героем».